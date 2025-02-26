Ekrem İmamoğlu hakkında 'sahte diploma' soruşturması: Savcılık, İstanbul Üniversitesi'ne yazı gönderdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki 'sahte diploma' soruşturması devam ediyor.
Kıbrıs'taki Girne Amerikan Üniversitesi'nden usulsüz ve şaibeli şekilde İstanbul Üniversitesi'ne geçtiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir adım daha attı.
SAVCILIK, ÜNİVERSİTEDEN BELGE İSTEDİ
Konuya ilişkin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) raporundan sonra savcılık, üniversiteye bir yazı gönderdi.
Savcılık, soruşturma kapsamında İmamoğlu'nun öğrenim yıllarında tüm detaylara ilişkin gerekli belgeleri talep etti.
YÖK RAPORU ORTAYA ÇIKTI
İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik" suçundan açılan soruşturma kapsamında YÖK tarafında hazırlanan raporda, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı tarafından tanınırlık, yatay geçiş, yatay geçiş kontenjanları, ilan süreleri ve yatay geçiş kabulüne dair işlemlerin Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve usulüne uygun yürütülmediği belirtilmişti.
TANINIRLIK VE DENKLİK BAKIMINDAN UYGUN DEĞİL
Raporda şu ifadelere yer verilmişti:
"Yüksek Öğretim Kurumları arasında önlisans ve lisans düzeyinde yatay geçiş esaslarına ilişkin yönetmeliğin 5'inci maddesinde yer alan şartları taşıdığı ancak bununla birlikte ilgilinin yatay geçiş yaptığı 1990 yılında University College of Northem Cyprus'ın YÖK tarafından tanınan üniversitelerden biri olmadığı, ilgili üniversitenin tanınırlığının ancak 1993 yılında Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından karara bağlandığı, ilgilinin yatay geçiş yaptığı 1990 yılında UCNC'nin yatay geçiş yapılabilecek üniversiteler arasında olmadığı anlaşılmıştır.
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