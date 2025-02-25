Ekrem İmamoğlu hakkında 'sahte diploma' soruşturması: YÖK raporu ortaya çıktı

AA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu kez 'sahte diploma' ve 'evrakta sahtecilik' suçlarıyla gündemde...

Cumhurbaşkanılığı adaylığı için kolları sıvayan İmamoğlu'nun, Girne Amerikan Üniversitesi'nden usulsüz şekilde İstanbul Üniversitesi'ne geçişi soruşturma konusu oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin iddialar üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

YÖK RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanarak savcılığa gönderilen raporun detaylarına ulaşıldı.

Söz konusu raporda, İmamoğlu'nun yatay geçiş yaptığı dönem itibarıyla Kıbrıs'taki University College of Northem Cyprus (UCNC) İşletme Yönetimi İngilizce Programından 2 yıl eğitim aldığı ve tüm derslerden genel not ortalamasının 2,50 olduğu aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"OKULUN O YILLARDA TANINIRLIĞI YOK"

Yüksek Öğretim Kurumları arasında önlisans ve lisans düzeyinde yatay geçiş esaslarına ilişkin yönetmeliğin 5'inci maddesinde yer alan şartları taşıdığı ancak bununla birlikte ilgilinin yatay geçiş yaptığı 1990 yılında University College of Northem Cyprus'ın YÖK tarafından tanınan üniversitelerden biri olmadığı, ilgili üniversitenin tanınırlığının ancak 1993 yılında Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından karara bağlandığı, ilgilinin yatay geçiş yaptığı 1990 yılında UCNC'nin yatay geçiş yapılabilecek üniversiteler arasında olmadığı anlaşılmıştır.

"YATAY GEÇİŞ KURALLARA UYGUN DEĞİL"

YÖK Başkanlığının 1988 ve 1992 tarihli yazılarına istinaden, KKTC'de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarından sadece Doğu Akdeniz Üniversitesinin tanındığı belirtilen raporda, "Söz konusu yazışmalar dikkate alındığında, yatay geçiş işlemlerinde yabancı ülkedeki yükseköğretim kurumlarının tanınırlığı şartının arandığının anlaşıldığı dolayısıyla tanınırlığı olmayan UCNC'den yapılan yatay geçiş işlemlerinin İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığınca Yükseköğretim Kurulu kararlarına uygun yürütülmediği görülmüştür." ifadeleri kullanıldı.

KONTENJAN VE BAŞVURU TARİHLERİNDE ŞAİBE

Raporda, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Kurulunun 27 Haziran 1990 tarihli 22 sayılı toplantısının 2 numaralı kararında, yatay geçiş kontenjanlarının İşletme (Türkçe) Bölümü ikinci sınıfa 15, üçüncü sınıfa 10, dördüncü sınıfa 10 ve İşletme (İngilizce) Bölümü ikinci sınıfa 10, üçüncü sınıfa 5, dördüncü sınıfa 5 olmak üzere toplam 55 öğrenci olduğu bilgisine yer verildi.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünün 30 Temmuz 1990 tarihli Milliyet gazetesinde yayımlanan ilanında ise İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Türkçe programı için ikinci sınıfa 15, üçüncü sınıfa 15, dördüncü sınıfa 10 ve İşletme İngilizce programı için ikinci sınıfa 10, üçüncü sınıfa 5, dördüncü sınıfa 5 yatay geçiş olmak üzere İşletme Türkçe programı için toplam 40, İşletme (İngilizce) programı için toplam 20 kontenjanın belirlendiği aktarılan raporda, ilgili gazete ilanında yatay geçiş başvurularının en geç 14 Eylül 1990'da resmi çalışma saati sonuna kadar yapılabileceğinin belirtildiği vurgulandı.

Raporda, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Kurulunun 12 Eylül 1990 tarihli kararında İşletme Türkçe ve İşletme İngilizce programları için ayrı ayrı ilan edilen toplam 60 kişilik kontenjanın yabancı ülkelerdeki üniversitelerden gerçekleştirilecek yatay geçişler için 3'te 1 oranında artırılarak 80'e çıkarıldığı ifade edildi.

İşletme Türkçe ve İşletme İngilizce programların kontenjanlarının İşletme İngilizce programda birleştirildiği, adı geçen fakültenin 12 Eylül 1990 tarihli fakülte yönetim kurulu toplantısının kararında yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İşletme İngilizce programına yatay geçiş müracaatı yapan 51 öğrencinin yatay geçiş başvurularının kabul edildiği anlatılan raporda, şu ifadeler yer aldı:

"KURAL VE USULE UYGUN YÜRÜTÜLMEMİŞTİR"