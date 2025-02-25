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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan 'sahte diploma' soruşturması siyasetin gündeminde.

CHP'nin cumhurbaşkanlığı ön seçimine aday olan ve önümüzdeki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olmak için ilk adımı atan İmamoğlu'nun diploması hakkındaki şaibe, gündeme bomba gibi düştü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuya ilişkin 'evrakta sahtecilik' soruşturması sürerken tv100 ekranlarında Erdoğan Aktaş'ın sunduğu Eşit Ağırlık programına katılan Sinan Burhan, konu hakkında savcılık talebiyle hazırlanan YÖK raporunu açıkladı.

Burhan, hazırlanan raporda, yapılan işlemlerin sorunlu olduğu tespiti yapıldığına dikkat çekerken şöyle konuştu:

"YÖK 14 SAYFALIK RAPOR HAZIRLADI"

"Burada siyasi yorum yapmadan önce tamamen teknik bir bilgi vermek istiyorum. Teknik bazı noktaların altını çizmek istiyorum. Ben bugün Ankara'da ve İstanbul'da ciddi bir araştırma yaptım. Yargı ve YÖK kaynaklarından aldığım bilgilere güveniyorum.

"SAVCILIK YÖK'TEN BİLGİ İSTİYOR"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na YÖK’ün 14 sayfalık bir rapor gönderdiği ifade ediliyor. Ankara'daki kaynaklardan aldığımız bilgi bu. Burada Yüksek Öğretim Denetim Kurulu 3 üye çalışmış. 2 tane de raportör çalışmış. Toplamda 5 kişilik bir heyet çalışmış. Ana konusu şu: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı medyada çıkan haberler üzerine 11.02.2024 tarihinde evrakta sahtecilik üzerine bir soruşturma başlatıyor ve YÖK’e yazı yazıyor.

Diyor ki; Gazetelerde Ekrem İmamoğlu'nun diplomasına yönelik evrakta sahtecilik iddiaları var. Bunlarla ilgili bilgi verir misiniz?

YÖK RAPORU: "DENKLİK YOK, GEÇİŞ USULSÜZDÜR"

YÖK uzun bir çalışma yapıyor aldığımız bilgilere göre. Ben aldığım bilgilere de güvenirim. Bunun sonucunda 14 sayfalık raporu 5 kişilik heyet raporu hazırlıyor ve savcılığa gönderiyor. Ana cümle şu, diyor ki rapor: '1990 yılında Sayın Ekrem İmamoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi İşletme İngilizce fakültesine geçiş yapmış. Bu tarihlerde denklik yok. Yani tanınırlık yok. Yani İstanbul Üniversitesi’ne yapılan yapılan geçiş usulsüzdür' diye YÖK'ün raporu var.

Buradan ne çıkar orası ayrı bir konu.

MÜRACAAT TARİHLERİNDE ŞAİBE TESPİTİ

Bu raporda ayrıca deniliyor ki; 12 Eylül 1990 tarihinde müracaatlar bitmiş. Normalde ne zaman bitiyor? 14 Eylül 1990 yılına kadar diyor ki üniversite '14 Eylül 1990 yılına kadar gelin başvurun’ deniyor ve kontenjan açılıyor. 12 Eylül günü yani müracaat süreninin bitiminden 2 gün önce biz ‘tamam’ deyip süreyi bitiriyorlar. Yani üniversite 12 Eylül’de müracaatları kapatmış.

"MÜRACAAT TARİHLERİ VE KONTENJAN SAYISINDA AÇIK SUİSTİMAL VAR"

Temel problem şu ayın 14'üne kadar başvuru süresi tanıyorsunuz fakat 12'sinde bitiriyorsunuz. Bu bir açık suistimaldir. İdarenin suistimali.

Başka bir şey var. 51 kontenjan tanınıyor. Normalde 51 kontenjanın 20 tanesi İşletme, diğeri de Türkçe İşletme. Bunlarda birleştirilmiş, yani kontenjan artırılmış. Yani Ekrem İmamoğlu’nun yatay geçiş yaptığı dönemde kontenjanda artırılmış. İlanın süresi ve sayısı YÖK tarafından problemli bulunmuş."