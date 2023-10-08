Ekrem İmamoğlu hedefini açıkladı: Cumhurbaşkanlığına bir kez daha göz kırptı CHP İstanbul İl Kongresi'nde kürsüye çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir kez daha Cumhurbaşkanlığı için hedefini açıkladı. İmamoğlu, "2024’te yerel seçimleri 2028’de de Cumhurbaşkanlığını kazanıyoruz" dedi.

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ensonhaber.com

28 Mayıs'ta tarihi bir hezimet yaşayan CHP, yerel seçimlere giderayak kaos, iç hesaplaşma ve değişim tartışmalarıyla boğuşuyor.

Her fırsatta değişim talebinde bulunan, zoom cuntasına kalkışıp manifesto bile yayınlayan Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu deviremeyince havlu attı, rotayı yeniden İstanbul'a kırdı.

Takip eden süreçte "Ekrem İmamoğlu ile ortak bir hayalimiz var, uyumlu çalışırız" Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını ilan etti.

İmamoğlu da "CHP değişirse Türkiye değişir" diyerek Özel'i destekledi.

Koltuğa göz kırptı

İBB Başkanı İmamoğlu, 2028 hedefini ilan edip CHP koltuğuna göz kırptı.

Kongrede konuştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı ve 196 kurultay delegesinin belirleneceği 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde konuştu.

Konuşmasında "devrim" mesajı veren İmamoğlu, "Bizim en acil ve en önemli görevimiz hep beraber iktidar olma seçeneğini milletimize acilen sunmaktır." dedi.

İmamoğlu, "İstanbul'u kazanacağız. Bu yolculuk zafere giden yolculuktur. Bu yolculuğun sonunda CHP millet kazanacak." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı isteğini bir kez daha vurguladı

Bir kez daha Cumhurbaşkanlığı için yoğun uğraş vereceği mesajını veren İmamoğlu, "2024’te yerel seçimleri 2028’de de Cumhurbaşkanlığını kazanıyoruz." dedi.

"2024’te yerel seçimleri 2028’de de Cumhurbaşkanlığını kazanıyoruz"

İmamoğlu, gelecek hedefleri için şunları söyledi:

2024’te yerel seçimleri kazanıyoruz, sonra 2028’de Cumhurbaşkanlığını kazanıyoruz, sonra 2029’da daha büyük başarılara imza atıyoruz yerel seçimde. Hedefimiz budur. Hedefimiz 2024, 2028, 2029. Bu tarihleri zihinlerinize kazıyın. Ben 17, 20, 25 yaşındaki size diyorum ki hep birlikte 30 yaşlarınıza geldiğinizde bu ülkeye CHP’lilerin sosyal demokratların iktidarını yaşatmaya hazır mısınız? Bu yolculukta önümüzdeki taşları temizleyin. Sevgili hemşerilerim ayağınıza taş değmesin, taşları temizleyelim yola çıkalım.

"25 yılda iktidar olsak neler yaparız neler"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminin başarılı geçtiğini belirten İmamoğlu şöyle devam etti: