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Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün "Tehdit ve Terörle mücadele eden kişileri hedef gösterme" suçları kapsamında Çağlayan Adliyesi’nde ifade verdi.

İmamoğlu’nun ifadesi öncesi ise başta CHP'liler olmak üzere çok sayıda kişi sabahın erken saatlerinde adliye önünde toplandı.

Olası çıkacak olaylar için ise adliye çevresinde yoğun önlemler alınırken, Çağlayan Meydanı’nda polis araçları ve TOMA’lar da yer aldı.

ADLİYE ÖNÜNE MİTİNG OTOBÜSÜ GETİRİLDİ

Diğer taraftan CHP'den cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etmesi beklenen Ekrem İmamoğlu için bu kalabalık, seçim kampanyasına dönüştürüldü.

Kalabalığın artmasıyla CHP yönetimi, İmamoğlu'nun miting yapması için otobüs ayarladı.

İfadesini veren İmamoğlu, daha sonra meydanda toplanan kalabalığa, otobüsün üstüne çıkarak miting konuşması gerçekleştirdi.

ÖNCEDEN REKLAMI YAPILDI

Öte yandan; Ekrem İmamoğlu'nun, ifadesi öncesinde insanları Çağlayan Adliyesi'nin önüne toplayabilmek için billboardlara reklam astırdığı da görüldü.