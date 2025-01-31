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Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 20 Ocak tarihinde katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle 'Tehdit' ve 'Terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek' suçlarından soruşturma başlatıldı.

27 Ocak'ta ise İmamoğlu, CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları nedeniyle yaptığı basın toplantısıyla, söz konusu soruşturmalarda görevlendirilen bilirkişinin ismini açıklayarak hedef gösterdi.

Bunun üzerine İmamoğlu hakkında 'Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs' ve 'Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından hakkında bir soruşturma daha başlatıldı.

İFADE VERMEK İÇİN ADLİYEDE

İmamoğlu, bugün her iki soruşturma kapsamında ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Saat 10.00'da Çağlayan Adliyesi'ne gelen İmamoğlu, ifade verdi.

İmamoğlu "İfademi neden terör savcısı alacak, onu soracağım." dedi.

MANSUR YAVAŞ DESTEĞE GELDİ

Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda partilinin bekleyişi sürüyor.

YOĞUNLUK OLUŞAN ADLİYEDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Öte yandan partililer, adliye çevresinde yoğunluk oluştururken, adliye önündeki meydanda polis araçları ve TOMA'lar yer aldı.

C blok kısmında da zırhlı araçlar bekletildi.

Polis ekiplerinin ise adliye önünde devriye olarak görev yaptığı görüldü.