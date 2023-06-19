Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında koltuk savaşı Seçimlerde büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa baskıları artarak devam ediyor. Ekrem İmamoğlu bu dönemde genel başkanlık koltuğuna göz dikti ancak seçimlerin bir kaybedeni de kendisiydi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına muhalefetin ortak adayı olarak çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim yenilgilerinin arasına bir yenisini daha ekledi.

Ancak bu hezimet sadece Kılıçdaroğlu'nun değildi.

Öyle ki; CHP dışında; İyi Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin genel başkanları da seçim sürecinde sahadaydı.

6'lı masanın liderlerinin yanı sıra sahada olan diğer isimler ise Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş oldu.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin de desteğini alan Kemal Kılıçdaroğlu, tüm bunlara rağmen yenilgiden kaçamadı.

İkisi de kaybetti

Seçim sürecinde Karadeniz bölgesindeki çalışmalara Ekrem İmamoğlu önderlik etti.

Karadeniz bölgesinde mitingler düzenleyen Ekrem İmamoğlu, tüm çabalarına rağmen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Recep Tayyip Erdoğan'dan fark yemesine engel olamadı.

CHP ikiye bölündü

Seçim hezimetinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında koltuk savaşı başladı.

CHP şimdi iki isim arasında bölünmüş durumda.

Kemal Kılıçdaroğlu kurultaya gidileceğini ancak Ekrem İmamoğlu'nun görevinden istifa edip İstanbul'u AK Parti'ye bırakmasına karşı çıkıyor.

İmamoğlu cephesi ise Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı güçbirliği yapmanın yollarını arıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar; seçim sorumluluğunun herkeste olduğunu ifade ederek durumdan Ekrem İmamoğlu'nu da sorumlu tutuyor.

İmamoğlu cephesi ise katıldığı tüm seçimleri kaybeden Kılıçdaroğlu ile yola devam edilmesi durumunda yerel seçimin de kaybedileceğini savunuyor.