Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu görüştü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görüştü. Görüşme Kılıçdaroğlu'nun evinde gerçekleşti.

Haber Merkezi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlık yarışını Özgür Özel'e kaybetmesinin ardından gözlerden uzak bir hayat yaşıyor.

CHP'de düzenlenen son kurultayın ardından kendine İstanbul'da ofis açan Kılıçdaroğlu, siyasi faaliyetlerini buradan yürütüyor.

Bugün muhalefette sürpriz bir görüşme gerçekleşti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

KURULTAYIN ARDINDAN İLK KEZ GÖRÜŞTÜ

Yapılan görüşme Kılıçdaroğlu'nun evinde gerçekleşti. Görüşmenin detaylarını Gazeteci İsmail Saymaz açıkladı. Saymaz, görüşme notlarını şöyle aktardı:

Kurultay ardından ilk kez bir araya geldiler. 1 yıldan fazla olmuştu.



Kılıçdaroğlu'nun evinde gerçekleşen görüşme 1,5 saat sürdü. Görüş birliğinde olduklarını da bu görüşmeyle göstermiş oldular.

NE OLMUŞTU?

17-18 Ağustos tarihlerinde Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen Hacı Bektaş-ı Veli Anma Törenleri, CHP’li Hacıbektaş Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilmişti.

Etkinliğe CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra Kemal Kılıçdaroğlu da katılmıştı. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu etkinlikte, aralarına CHP Lideri Özgür Özel gelecek şekilde oturmuştu.

Etkinlikte bir de konuşma yapan Kılıçdaroğlu, şunları söylemişti:

Evet biz arınacağız. Kötülükten, ihanetten, incitenlerden, menfaatperestlerden arınacağız. Sevgili dostlarım arındıkça azalmayacağız, arındıkça çoğalacağız. Arındıkça kardeşlik bağlarımız sımsıkı birbirimizi tutan ellerimiz güçlenecek. Arındıkça büyüyeceğiz. Hacı Bektaş, ihaneti görenlerin, yarı yolda bırakanların, kötülüğe uğrayanların son sığınağıdır.

CHP'de 4-5 Kasım tarihlerinde 38. Olağan Kurultayı gerçekleşmişti. Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşen kurultayda Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu, karşı karşıya gelmişti.

Özgür Özel, kurultay sonucunda CHP'nin 8. Genel Başkanı Özgür Özel olmuştu. Yapılan seçimin ardından Kılıçdaroğlu'nun 13 yıl süren genel başkanlığı sona ermişti.

Bununla birlikte 2000 yılındaki kurultayda görevdeyken aday olup kaybeden bir yıllık genel başkan Altan Öymen'in haricinde parti tarihinde ilk kez bir genel başkan, görevi başındayken aday olduğu bir kurultayda yenilerek görevi bırakmış oldu.