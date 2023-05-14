Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın gerginliği yüzlerine yansıdı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Merkezi'nden aldığı bilgilerle Anadolu Ajansı'nın algı yaptığını iddia ettiler.

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Türkiye, tarihin en önemli seçimlerinin sonuçlarına odaklandı.

Heyecan devam ederken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş kameraların karşısına geçti.

Partilerinin genel merkezinden çıkan iki isim veri akışı devam ederken canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Gerginlikleri yüzüne yansıdı

Ortak açıklama ise Anadolu Ajansı'nın verileri üzerinden oldu. Bu sırada İmamoğlu ve Yavaş'ın gerginliği yüzlerine yansıdı.

İmamoğlu yaptığı açıklamalarda, "13. Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu bugün Cumhurbaşkanı olarak ilan edilecektir." dedi.

Yavaş ise, "Bizi izleyen herkesin moralleri yüksek olsun." dedi.