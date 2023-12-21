Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında aday gerilimi! Zafer Şahin canlı yayında anlattı CHP'de yerel seçim öncesi kazan kaynıyor. Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel, aday belirleme konusunda büyük kriz yaşıyor. İzmir ve İstanbul Şişli adayının belirlenmesi iki ismi yeniden karşı karşıya getirdi.

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ensonhaber.com

CHP'de Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu karşı karşıya!

Birlikte hareket ederek Kemal Kılıçdaroğlu dönemine son veren Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında liderlik yarışı var.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde partinin adaylarının belirlenmesi konusunda Ekrem İmamoğlu'nun baskıları, Özgür Özel'i bezdirdi.

Gazeteci Zafer Şahin, Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında yaşananları A Haber canlı yayınında tek tek anlattı.

Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında İzmir adayı üzerinden bir kriz yaşanıyor.

Özgür Özel, Özlem Çerçioğlu'na İzmir için söz vermişti ancak Ekrem İmamoğlu Buğra Gökçe'nin adaylığı için bastırıyor.

İki isim arasında bir başka çekişme ise Şişli'de yaşanıyor.

Ekrem İmamoğlu, Şişli'de Resul Emrah Şahan'ı aday yapmak istiyor.

Bu ismin yanına bir de belediye meclis üyesi olarak Ozan Özgür Doğru'yu yerleştirmek istiyor.

Zafer Şahin'in verdiği bilgiye göre; Ozan Özgür Doğru, Muharrem İnce'ye kurulan kaset kumpasında aktif rol oynayan isimlerden biri.

Zafer Şahin şunları söyledi: