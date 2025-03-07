Ekrem İmamoğlu, İsrail medyasında: Sporcular için güvenlik sözü verdi

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İsrail, Gazze'yi yerle bir etti.

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail, 19 Ocak'ta ateşkesi kabul etti.

Bu sürede 50 bine yakın masum sivil İsrail ordusu tarafından katledildi.

Tüm dünyada vicdan sahiplerini ayağa kaldıran bu 'soykırım' büyük boykot kampanyaları, protestolar ve gösterilere neden oldu.

Dünyaca ünlü yıldızlar inisiyatif alarak bu soykırıma karşı çıktı, büyük kuruluşlar İsrail'e tepki gösterdi, organizasyonlar İsrail'i dışarda bıraktı.

Bu durum spor müsabakalarına da yansıdı.

Ancak Türkiye'de durum biraz farklı.

İMAMOĞLU İSRAİL YETKİLİLERİNİ İKNA ETTİ

İstanbul'da düzenlenecek 2027 Avrupa Oyunları öncesi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu harekete geçti.

İsrail'e karşı tepkinin büyük olduğu Türkiye'ye gelmek istemeyen İsrail milli takımını İmamoğlu ikna etti.

Tüm dünya İsrail'i dışlarken İmamoğlu, İsrail Olimpiyat Komitesi Başkanı Yael Arad ile görüşüp ikna etmeye çalıştı.

İmamoğlu'nun bu adımı İsrail medyasında da haber oldu.

GÜVENLİK SÖZÜ VERDİ

Israel Hayom gazetesi, İmamoğlu'nun muhatabı ile olan görüşmesini okuyucularına aktarırken "İmamoğlu, İsrailli sporcuların güvenliğini sağlama sözü verdi" ifadeleri kullanıldı.