Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki afişlerde Özgür Özel'i istemedi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki reklam panolarında CHP lideri Özgür Özel'in görsellerini istemediği ve reklam ajansındaki rezervasyonları iptal ettirdiği ortaya çıktı.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki gerilim sürüyor.

CHP'deki iç karışıklıklara ilişkin her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor.

Kulis bilgisini paylaşan gazeteci Zafer Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Merkezi'nin medya planlama ajansı olan Time ajans daha önceden rezervasyon yaptırdığı ve pazar günü asılacak olan billboard ve diğer mecralar için Özgür Özel'in fotoğrafının bulunduğu baskı dökümanlarını bugün ilgili şehirlere gönderdi" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'ndan Özel'e veto

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da Özgür Özel'in görselini istememesinden dolayı rezervasyonların iptal edildiği belirten Şahin'in paylaşımı şu şekilde devam etti: