Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki afişlerde Özgür Özel'i istemedi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki gerilim sürüyor.
CHP'deki iç karışıklıklara ilişkin her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor.
Kulis bilgisini paylaşan gazeteci Zafer Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Merkezi'nin medya planlama ajansı olan Time ajans daha önceden rezervasyon yaptırdığı ve pazar günü asılacak olan billboard ve diğer mecralar için Özgür Özel'in fotoğrafının bulunduğu baskı dökümanlarını bugün ilgili şehirlere gönderdi" ifadelerini kullandı.
İmamoğlu'ndan Özel'e veto
Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da Özgür Özel'in görselini istememesinden dolayı rezervasyonların iptal edildiği belirten Şahin'in paylaşımı şu şekilde devam etti:
Şu ana kadar CHP Genel Merkezi'nden firmalara aksi yönde bir itiraz gelmedi. İtiraz gelmemesi durumunda İstanbul'da CHP genel merkezin yani Özgür Özel’in görselleri kullanılmayacak.
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