Ekrem İmamoğlu, İyi Parti'nin yerel seçim kararı sonrası konuştu: İttifak gerekli

DHA

İyi Parti geçtiğimiz gün yaptığı açıklamayla yerel seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla gireceklerini duyurdu.

İyi Parti'nin açıklamasının ardından gözler 2019'da yapılan ittifakla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Ekrem İmamoğlu'na çevrildi.

Bahçelievler'de İBB'ye ait bir spor tesisinin temel atma ve tanıtım törenine katılan İmamoğlu konuyla ilgili konuştu.

'İttifakın gerekli olduğunu söylüyorum'

Bir basın mensubunun İyi Parti'nin yaklaşan yerel seçimlerde 81 ilde aday açıklamaları konusundaki soruya yanıt veren İmamoğlu, ittifakın gerekli olduğunu söyledi.

Sözlerine devam eden İmamoğlu, "Ben hala ittifakın gerekli olduğunu, ittifak sürecinin Türkiye'de bir gerçek olduğunu ve bunun da müzakereye açık olması gerektiğini söylüyorum. Açıkçası dünkü yapılan tariften de müzakerenin kapanmadığını düşünüyorum. Yine en güçlü şekliyle, Sayın Akşener, İyi Parti ve yöneticileriyle müzakerenin diyaloğun çok sağlıklı bir şekilde yürütülebileceğini, yönetilebileceğini düşünüyorum. Elbette bunun karşılıklı gerekleri var, zaman gösterecek." dedi.

"Dünkü yapılan tariften de müzakerenin kapanmadığını düşünüyorum"

İmamoğlu'nun konuyla ilgili ifadeleri şöyle:

"Ben hala aynı düşünüyorum neticede Sayın Akşener'in daha önceki ifadelerini de dinlediğimi ve özenle dinlediğimi ve takip ettiğimi söyledim. Ben dünkü açıklamaları da Sayın İYİ Parti sözcüsünü de dinledim, farklı yorumları da dinliyor takip ediyorum. Ben hala ittifakın gerekli olduğunu, ittifak sürecinin Türkiye'de bir gerçek olduğunu ve bunun da müzakereye açık olması gerektiğini söylüyorum. Açıkçası dünkü yapılan tariften de müzakerenin kapanmadığını düşünüyorum. Zamanla göreceğiz, zaten en önemli unsurun toplumsal ittifak olduğu ve özellikle muhalefet tabanının güçlü bir ittifak modeliyle sonuca kavuşabileceğini bilen birisiyim. Bunu özenli bir şekilde İstanbul'da yaşadık ve yaşattık. Başta CHP ve İYİ Parti ittifakının yanı sıra güçlü bir İstanbul ittifakının tesisiyle bambaşka bir demokrasi mücadelesi verildi ve kazanıldı. Yine büyük bir demokrasi mücadelesinin verilmesi ve kazanılması hususunda diyalog çerçevesini ne yüksek seviyede tutan toplumsal katmanlarını en iyi şekilde analiz eden ve görüşmeleri titiz bir biçimde İstanbul ve Türkiye için en doğru demokrasi yolculuğunu tariflemek adına hazır ve gayretli bir ekibiz. Biz bunu başaracağımızı düşünüyoruz, başarırız da. Bu anlamda yine en güçlü şekliyle Sayın Akşener, İYİ Parti ve yöneticileriyle müzakerenin diyaloğun çok sağlıklı bir şekilde yürütülebileceğini, yönetilebileceğini düşünüyorum. Elbette bunun karşılıklı gerekleri var, zaman gösterecek"