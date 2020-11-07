Ekrem İmamoğlu İzmir'e gitti

Koronavirüsü atlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, depremde görev yapan itfaiye ekiplerini ziyaret ettikten sonra İzmir'e gitti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs tedavisi sonrası ilk ziyaretini, İzmir depreminde görev alan İstanbul İtfaiyesi Arama Kurtarma ekibine yaptı.

İmamoğlu, depremden 65 saat sonra, 3 yaşındaki Elif Perinçek'i enkazdan kurtaran ekipte yer alan, minik depremzedenin parmağını tuttuğu itfaiyeci Muammer Çelik ve o anın tarihi fotoğrafını çeken İstanbul itfaiyesi fotoğraf sorumlusu Süreyya Mümtaz Kurt ile de bir araya geldi.

Ekrem İmamoğlu itfaiye ekiplerini ziyaret etti VİDEO

TEŞEKKÜR ETTİ

İBB İtfaiyesi'nin tarihi bir teşkilat olduğunu belirten İmamoğlu, arama kurtarma çalışmalarına katılan tüm personele, İzmir depreminde gösterdikleri üstün başarı nedeniyle teşekkürlerini iletti.

DEPREM BÖLGESİNİ İNCELEYECEK

Ekrem İmamoğlu bu ziyaretin ardından 114 kişinin hayatını kaybettiği deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak için İzmir'e hareket etti.









