İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Kanal İstanbul projesinde sona gelindi." sözleriyle ilgili, “Çok net ifade edeyim ki, son tanımı doğru. Kanal İstanbul’un sonu gelmiştir." dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Belediyesi'nin, KİPTAŞ eliyle “Afet Odaklı Sosyal Konut” üretmek için başlattığı projenin gerçekletirileceği bölgeye ziyarette bulundu.

Ekrem İmamoğlu'na burada, bir gazeteci “Bugün Cumhurbaşkanı’mız bir açıklama yaptı ve ‘Kanal İstanbul projesinde sona gelindi. Uluslararası ihaleye çıkacağız’ dedi. İBB Başkanı’sınız; ne düşünüyorsunuz” diye sordu.

"KANAL İSTANBUL'UN SONU GELMİŞTİR"

Konuya ilişkin açıklama yapan İBB Başkanı şu ifadeleri kullandı:

“Çok net ifade edeyim ki; ‘son’ tanımı doğru. Kanal İstanbul’un sonu gelmiştir. Çünkü, yapılmayacaktır. Vatandaşımızın nezdinde de sonu gelmiştir, dünyanın itibarlı finans kuruluşlarının, itibarlı yapı firmalarının nezdinde de sonu gelmiş bir projedir. Biz, onun proje olarak sonunun gelmesini istiyoruz. Niçin? Çünkü; İstanbul’un sonu gelmesin diye, İstanbul’un geleceği kurtulsun diye. Bu yöndeki faaliyetlerimiz devam edecek.”

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul'un sonu gelmiştir, yapılmayacaktır VİDEO

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NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kanal İstanbul'la ilgili projede sona gelindiğini duyurup, "Projenin mimari boyutu hazırdır. Bunun yanında teknik bütün boyutlar hazırdır. Artık işin ihale safhasına gelmiştir." şeklinde konuşmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Kanal İstanbul projesiyle ilgili, "Önümüzde en büyük proje, benim çılgın projem dediğim Kanal İstanbul projesidir." ifadelerini kullanmıştı.