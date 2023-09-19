Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilçe başkanlarıyla yaptığı toplantıya alınmadı Seçimlerin ardından değişim talebinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, CHP tarafından ilçe başkanları toplantısına alınmadığı aktarıldı.

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Seçimlerde alınan sonuçların ardından iç hesaplaşmanın başladığı CHP'de sular durulmuyor.

Öyle ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı bir seçim daha kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, parti tabanının sabrını taşırdı.

Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa sesleri yükselmeye başladı ve 'değişim' çağrıları yapıldı.

Ancak CHP Lideri'nin bu taleplere cevabı 'devam' mesajı vererek oldu.

Hal böyle olunca ikiye bölünen partide yaşananlar il ve ilçe kongrelerine yansıdı.

Kavgasız kongrenin yaşanmadığı CHP ile ilgili bu kez de gazeteci İsmail Saymaz, dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

İlçe başkanları toplantısına alınmadı

Saymaz'ın yazısına göre Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da etkinliklerine bir süredir davet edilmeyen İmamoğlu, geçen cuma hem CHP Genel Merkezi hem de İl Başkanlığı tarafından Kılıçdaroğlu'nun İstanbul programına çağrıldı.

İmamoğlu, genel merkeze gönderdiği yanıtta, 17 Eylül Pazar günü Adnan Menderes ve arkadaşlarının anmasına ve saat 15.00'teki ilçe başkanlarıyla yapılan toplantıya katılacağını bildirdi.

"Başkan programını bölmesin"

İmamoğlu'nun özel kalemine cuma gecesi saat 23.45 dolaylarında genel merkezden mesaj gönderildi. Mesajda, “İlçe başkanlarıyla kapalı toplantı yapılacak. Başkan programını bölmesin” denildi.

Yine yazıda, İmamoğlu’nun geçen pazar günü Menderes ve arkadaşlarının anıt mezarına yürürken Kılıçdaroğlu'na, “Toplantıya gelirim diye söylemiştim ama herhalde kapalı bir toplantı olacakmış. İlçe başkanları olacakmış.” dediği, CHP Lideri'nin de bunu onayladığı belirtildi.

"İmamoğlu'nu belediye başkanlarıyla yapacağım toplantıya çağırırım"

Son olarak Saymaz, İmamoğlu’nun alınmadığı toplantıda ilçe başkanlarının Kılıçdaroğlu'na, “Belediye başkanımızın burada olması gerekirdi.” dediğini; CHP Lideri'nin de, “Bu bir örgüt toplantısı. İmamoğlu'nu belediye başkanlarıyla yapacağım toplantıya çağırırım.” karşılığını verdiğini aktardı.