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    Ekrem İmamoğlu, kendisini yuhalayan taksicilerin üzerine yürüdü

    Ekrem İmamoğlu, kendisini yuhalayan taksicilerin üzerine yürüdü

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, taksicilerin üzerine yürüdü "Kimi yuhalıyorsun sen, hanginiz yuhaladı " diye bağırdı. Korumalar araya girdi.
    • Haber Merkezi
    • 26.11.2020 - 15:19
    • Güncelleme : 26.11.2020 - 15:27
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    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile taksiciler arasında gerilim yaşandı.

    Belediye binasına girmeden önce bazı taksicilerle görüşen İmamoğlu, tam içeri girerken taksiciler tarafından yuhalandı.

    "HANGİNİZ YUHALADI"

    Bu tepki üzerine oldukça sinirlenen Ekrem İmamoğlu aniden geri döndü ve taksicilerin üzerine yürüdü.

    İmamoğlu "Kimi yuhalıyorsun sen, kim, hanginiz yuhaladı" diye bağırdı.

    Korumaların araya girmesiyle İBB Başkanı İmamoğlu durdu ve belediye binasına girdi.

    Ekrem İmamoğlu, kendisini yuhalayan taksicilerin üzerine yürüdü VİDEO

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