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Ekrem İmamoğlu, kendisini yuhalayan taksicilerin üzerine yürüdü

Ekrem İmamoğlu, kendisini yuhalayan taksicilerin üzerine yürüdü

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, taksicilerin üzerine yürüdü "Kimi yuhalıyorsun sen, hanginiz yuhaladı " diye bağırdı. Korumalar araya girdi.