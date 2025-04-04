Ekrem İmamoğlu: Kur'an-ı Kerim ve Nutuk okuyorum

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İBB'ye yönelik soruşturmalar devam ediyor.

Bu süreçte yolsuzluktan tutuklanan ve Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu hakkındaki adli süreç de sürüyor.

CHP'de ise gündem boykot ve olağanüstü kurultay.

İmamoğlu, bu kapsamda pazar günü yapılacak kurultay öncesinde Silivri'de kendisini ziyaret eden Cumhuriyet'ten Mustafa Balbay'a konuştu.

Özgür Özel kapsayıcı, kucaklayıcı, birleştirici bir liste yapacağını beklediğini söyleyen İmamoğlu, "Kurultaydan sonra da yeni bir başlangıç gerçekleşecek.” dedi.

Cezaevi yaşamına ilişkin de konuşan İmamoğlu, okuduğu kitapları sıraladı.

İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"NUTUK OKUYORUM"

"Bizim İBB olarak bastırdığımız resimli belgeli Nutuk vardı. En çok onu okuyorum. Sivas kısmına geldim, Ankara’ya doğru ilerliyorum. Her sayfada bir başka doluyorum. Burada okumanın yarattığı duyguları sonra konuşuruz. Ama Mustafa Kemal’in zafere olan inancı, müthiş azmi ve çalışkanlığı tariflere sığmaz.

"KUR'AN-I KERİM'DEN NOTLAR ÇIKARTIYORUM"

Kur'an-ı Kerim’den de özellikle adaletle ilgili bölümleri not alarak okuyorum. Nâzım Hikmet’in bütün şiirlerini getirttim, o da başucumda. Hacı Bektaş Veli ile ilgili sayfa sayısı az ama müthiş derinlikli bir kitap da okuyorum."