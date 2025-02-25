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ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'sahte diploma' ve 'evrakta sahtecilik' suçlarıyla gündemdeki yerini koruyor..

İmamoğlu'nun Girne Amerikan Üniversitesi'nden usulsüz şekilde İstanbul Üniversitesi'ne geçişine ilişkin iddialar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı..

YÖK TARAFINDAN HAZIRLANARAK SAVCILIĞA GÖNDERİLEN RAPORA ULAŞILDI

Soruşturma kapsamında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanarak savcılığa gönderilen raporun detaylarına ulaşıldı.

Söz konusu raporda, İmamoğlu'nun yatay geçiş yaptığı dönem itibarıyla Kıbrıs'taki University College of Northem Cyprus (UCNC) İşletme Yönetimi İngilizce Programından 2 yıl eğitim aldığı ve tüm derslerden genel not ortalamasının 2,50 olduğu aktarıldı.

"YATAY GEÇİŞ KURALLARA UYGUN DEĞİL"

YÖK Başkanlığının 1988 ve 1992 tarihli yazılarına istinaden, KKTC'de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarından sadece Doğu Akdeniz Üniversitesinin tanındığı belirtilen raporda, şu ifadeler kullanıldı:

Söz konusu yazışmalar dikkate alındığında, yatay geçiş işlemlerinde yabancı ülkedeki yükseköğretim kurumlarının tanınırlığı şartının arandığının anlaşıldığı dolayısıyla tanınırlığı olmayan UCNC'den yapılan yatay geçiş işlemlerinin İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığınca Yükseköğretim Kurulu kararlarına uygun yürütülmediği görülmüştür.

AVUKATLARININ DİPLOMA YANITI TARTIŞMA KONUSU OLDU

Konuyla ilgili bugün İBB’nin Saraçhane’deki binasında İmamoğlu’nun avukatları Adem Sözüer ve Mehmet Pehlivan, basın mensuplarının ve kameraların karşısına geçti.

Ekrem İmamoğlu'nun üniversite mezuniyetine ilişkin açıklamalarda bulunan avukatları, diplomanın sahte olmadığını ispatlamaya çalışırken, sundukları belgeler ve verdikleri cevaplar yeterlilik seviyesine ulaşmadı.

MANSUR YAVAŞ İLE KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Son yaşanan gelişmede ise, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Ankara'da yaşayan annesi Gönül Özdağ'a ziyaret gerçekleştirdi.

İki isim ziyaret sonrası kamera karşısına geçerek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ÜNİVERSİTE DE ÇOK ARKADAŞLARIM VAR"

Kendisi hakkında diplomasıyla ilgili açılan soruşturmayla ilgili soru üzerine Ekrem İmamoğlu, şu yanıtı verdi: