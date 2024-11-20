Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ile buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) parti içi tartışmalar ve adaylık kavgaları sürerken sürpriz bir gelişme yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş arasında, son dönemlerde adaylık krizleri yaşanıyordu.

Ancak yaşanan tartışmaların ardından flaş bir gelişme yaşandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş'ı ziyaret etti.

"TÜM SALDIRILARA KARŞI TEK YUMRUĞUZ"

Bu ziyareti sosyal medya hesabından paylaşan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Biz, aynı ilkeleri paylaşan iki belediye başkanı, iki yol arkadaşı olarak her zaman iş birliği ve dayanışma içinde olduk.



Şehirlerimizde israfı bitirmiş başkanlarız.



Biz kutuplaşmanın değil beraberliğin tarafındayız.



Bize yapılan saldırıları tesadüf bulmuyoruz, tekil olarak değerlendirmiyoruz. Bu saldırıları ilk genel seçimde tecelli edecek millet iradesini engelleme girişimi olarak görüyoruz.



Tüm saldırılara karşı partimizle ve milletimizle tek yumruğuz. Bugün bizi ağırlayan Tarihi Kentler Birliği ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Mansur Yavaş’a ev sahipliği için teşekkür ederim.