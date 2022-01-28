Ekrem İmamoğlu, MOBESE görüntülerini yargıya taşıdı

İstanbul kar felaketiyle mücadele ederken balık keyfi yapmaya giden Ekrem İmamoğlu, o anlara ait görüntülerin ortaya çıkması nedeniyle gazetecilere dava açtı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul büyük bir kar felaketiyle karşı karşıya kaldığı anlarda İngiliz Büyükelçi ile içkili bir mekanda balık keyfi yapmaya gitti.

Vatandaşların kar küreme aracı beklediği anlarda, kar küreme aracının eskortluğunda balık restoranına giden Ekrem İmamoğlu'na tepki büyük.

Olayın ortaya çıkmasının ardından "1 saatlik bir yemek" diyen Ekrem İmamoğlu'nun yaklaşık 3 saat balıkçıda olduğu ortaya çıkan kamera görüntüleriyle kanıtlandı.

Ekrem İmamoğlu, olayın ardından yaptığı ilk açıklamada MOBESE görüntülerinin paylaşılmasının doğru olmadığını söyledi.

HUKUKİ ADIM ATILDI

Bu işin peşinin bırakmayacağını dile getiren Ekrem İmamoğlu, görüntülerle ilgili ilk hukuki adımı attı.

GAZETECİLERE DAVA AÇTI

İBB Başkanı İmamoğlu, görüntüleri yayınlayan iki gazeteci hakkında dava açtı.

İmamoğlu, Milat Gazetesi muhabiri ve Yeni Şafak Gazetesi muhabirinden şikayetçi oldu.

Ekrem İmamoğlu'nun gittiği balıkçının önünde kar aracı görüldü VİDEO ARŞİV