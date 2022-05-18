İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İBB Sözcüsü” birimini kaldırdığını belirterek, “Murat Ongun, benim çok değerli bir yol arkadaşımdır, diğer işlerine bakıyor” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sözcülüğünü yapan Murat Ongun, İmamoğlu'nun Karadeniz gezisine gazeteci Nagehan Alçı'yı da davet etmesi üzerine yapılan eleştirilere tepki göstermiş, “Nagehan Alçı çok seviliyor oralarda. Biz o tartışmaları önemsemiyoruz. Topu topu 200-300 kişinin kendi aralarındaki yorumlarıdır.” demişti.

Kızağa çekildi

Bu sözler adeta Ongun’u uçuruma sürükledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun'un İBB sözcülüğü birimini kaldırdı.

“Çok küçük bir konu”

Konu ile ilgili de ilk kez bugün konuşan İmamoğlu, “Murat Bey diğer işlerine bakıyor” dedi.

ANKA’da yer alan habere göre İmamoğlu, “Konuştuğumuz konuların arasında çok küçük bir konu. Murat Ongun, benim çok değerli bir yol arkadaşımdır. Başka görevleri vardır. Daha önce benim kararımla sözcülük makamı kurmayı uygun görmüştüm.

Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun iddiasını doğruladı VİDEO







“Sözcülük makamını kaldırdım”

Şu anda gördüğüm ortamda sözcülük makamının birtakım sonuçlarından dolayı, toplumun da buna gösterdiği refleksten, ne yazık ki siyasi rakiplerimizin de bu alanda dezenformasyon oluşturma çabasından dolayı ben sözcülük makamını kaldırdım. Şu anda böyle bir makam yok. Murat Bey de diğer işlerine bakıyor.” dedi.