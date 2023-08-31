Ekrem İmamoğlu ne kadar başarılı anketi: 39 ilçede üç bin kişiye soruldu ASAL Araştırma, önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek yerel seçimlerde bir kez daha İBB Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Ekrem İmamoğlu'yla ilgili bir anket çalışması yaptı. Buna göre ankete katılanları yüzde 53'ü İmamoğlu'nu başarısız bulurken yüzde 46'nın da başarılı olarak gördüğü aktarıldı.

ensonhaber.com

2019'daki yerel seçimleri kazanan Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı oldu.

Bu tarihten itibaren çeşitli sorunlarla karşılaşan İstanbullu her fırsatta sabretti.

Gelmeyen otobüsler, arızalanan metrolar adeta vatandaşları çileden çıkarttı.

Bunların üstüne ulaşım ve su fiyatlarına gelen zamlar da İmamoğlu'na tepki olarak döndü.

Hal böyle olunca gözler önümüzdeki yıl yapılacak yerel seçimlere çevrildi.

Adaylığını açıkladı

İmamoğlu geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığını bir kez daha açıkladı.

İmamoğlu, "İstanbul ve Türkiye'nin kaderleri mühürlüdür bu nedenle ben de kendimi İstanbul'a mühürlü kabul ediyorum. Sevgili yurttaşlarım İBB’yi hep birlikte korumalıyız. Şimdi İstanbul’u tekrar kazanmak için bir araya gelmeliyiz. Bu büyük başarı için beraber hareket etmeliyiz. Partiler ötesi İstanbul ittifakını kurmak için elimden geleni yapacağım." dedi.

39 ilçede 3 bin kişiye soruldu

Yaşananların ardından ASAL Araştırma da konuyla ilgili bir anket çalışması yaptı.

Anket çalışması, 19-27 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'un 39 ilçesinde yapıldı.

3 bin kişiyle yapılan ankette katılımcılara, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ne derecede başarılı buluyorsunuz?" diye soruldu.

Anketteki katılımcılarım yüzde 46,3'ü Ekrem İmamoğlu'nu başarılı buldu.

Yüzde 46 başarılı, yüzde 53'ü başarısız buldu

Yüzde 53,7'lik kısım ise İmamoğlu'nu başarısız bulduğunu söyledi.

Bunun yanı sıra ankete katılan 3 bin kişiden 179'u İmamoğlu'nu çok başarılı bulduğunu belirtti.

1014 kişi ise İmamoğlu'nu başarılı bulurken, Başarısız bulanların sayısı 1110 oldu.

273 kişi 'çok başarısız' derken, 424 katılımcılının 'Fikrim yok-cevap yok' şeklinde yanıtladığı görüldü.