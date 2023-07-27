Ekrem İmamoğlu paylaştı! Toplum, CHP'de lider değişimi istiyor... İmamoğlu, değişim manifestosuyla kurdurduğu web sitesinde görüş beyan eden 100 bini aşkın vatandaşın analizlerini paylaştı. İmamoğlu, "Toplum CHP'de lider ve yönetimin değişmesini istiyor" sonucunu açıkladı.

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Tarihi seçimlerin ardından bir kez daha yenilgiye uğrayan muhalefette işler karıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında defalarca kez kaybeden ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı isyan bayrakları çekildi.

Birçok isim Kılıçdaroğlu'nun görevi bırakmasından yana fikir beyan ederken, bu isimlerden en öne çıkan kişi ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.

Öyle ki, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu seçim süreci boyunca birliği temsil eder nitelikte baba-oğul imajı çizdi.

İkili, bu tavırla aralarındaki samimiyete dem vururken, seçim biter bitmez işler değişti.

Değişim için web sitesi kuruldu

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasından yana olan İmamoğlu, değişim hareketi için bir web sitesi kurdurdu.

"CHP’de değişim, Türkiye’de değişim, İktidar için değişim" mantığıyla kurulan site, vatandaşların görüş ve önerilerine açıldı.

Merakla beklenen sonucu Ekrem İmamoğlu dakikalar önce Twitter hesabından paylaştı.

100 binden fazla vatandaş görüş bildirdi

İmamoğlu, 4 Temmuz’da oluşturulan web sitesini 1 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiğini ve 100 binden fazla vatandaşın değişim ile ilgili görüş ve önerilerini ilettiğini aktardı.

Aynı zamanda, elde edilen sonuçlar üzerinde, siyaset bilimi, sosyoloji ve iletişim uzmanlarından oluşan heyetin; yaş, cinsiyet ve coğrafi lokasyon kırılımları noktasında incelendiği belirtildi.

"Toplum CHP'de lider ve yönetimin değişmesini istiyor"

İmamoğlu verilere göre vatandaşların "değişim" istediği paylaşımında şu cümlelere yer verdi;

Toplum, CHP’de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor. Toplumun ihtiyaçlarına uygun net bir vizyon ve politikalar belirlenmesini, kapsayıcı bir demokrasi ve laiklik anlayışının üretilmesini bekliyor.

"Değişimi kucaklayan parti yapısı"

Tabanla bağlantıların güçlenmesi, demokratik, hizmet odaklı bir muhalefet yapısının, dilinin ve üslubunun oluşturulmasını bekliyor.



Değişim ve yeniliği kucaklayan, yeni bir parti yapısı görmek istiyor.

"Ayakları yere basan bir siyaset benimsememizi bekliyor"