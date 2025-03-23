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Haber Merkezi

Terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında yapılan operasyonda gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında suç örgütü kurma, ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet almak suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Terör soruşturması kapsamında ise İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan, silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe gönderildi.

Tüm bu süreçte gösteri ve toplanma yasağına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel öncülüğündeki çağrılarla marjinal gruplar sokağa çıktı.

POLİSE ASİTLİ SALDIRI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Saraçhane'de düzenlenen gösterilerde üzerine asit atılan bir polis memurunun üniformasını paylaştı.

Yerlikaya, paylaşımında şunlara yer verdi:

Saraçhane'de bu gece yapılan gösterilerde bir polis memurumuza asit atıldı. Sokak çağrısı yapanlar hangi veballeri, hangi hukuki sorumlulukları aldıklarını iyi düşünsünler. Altını çizerek bir kez daha ifade ediyorum, milletimizin huzur ve güvenini tehdit edenlere, vandallığa asla izin vermeyeceğiz. Polislerimiz, üLkemizin huzur ve güveninin teminatıdır ve bu amaçla görevlerini yerine getirmektedir.

Yerlikaya ayrıca düzenlenen eylemlerde bu gece 323 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

POLİSE BALTA ATILDI

Ankara'da ise Atatürk Bulvarı ile Meşrutiyet Caddesi kesişimindeki polis barikatını aşmaya çalışan gruptakilerden bazıları, polise mukavemette bulundu.

Polis ekipleri farklı zamanlarda megafonla seslenerek grubu dağılmaları yönünde uyardı.

Eylemcilere megafonla seslenen polis yetkilileri protestocular arasında provokatörlerin olduğunu ve polise taş atıldığını, yaralı polis memurları bulunduğunu ifade etti.

Tüm uyarılara rağmen dağılmayan grup, polis ekiplerine havai fişek, taş ve cam şişe attı.

Polise atılanlar arasında balta, tornavida ve pense gibi çeşitli aletler olduğu da görüldü.

Atılan taşın isabet ettiği 1 polis memuru, başından yaralandı.

Polis ekiplerine saldıran gruba biber gazı ve tazyikli suyla müdahale edildi.

Müdahale sonrası dağılan eylemciler Meşrutiyet Caddesi üzerinde toplanmaya başladı.

Burada yüzlerini maskeyle gizleyen bazı kişiler civardaki iş yerlerinden aldıkları masa ve sandalyeleri polise fırlattı.

Eylemcilerden bazıları da çevreden topladıkları çeşitli eşyaları ateşe verdi.

Park halindeki çok sayıda araç atılanlar nedeniyle zarar gördü.