İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki sahte diploma soruşturması devam ediyor.
Kıbrıs'taki Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne geçişinde şaibe ve usulsüzlük olduğu iddiasıyla 'resmi belgede sahtecilik' suçundan hakkında soruşturma başlatılan İmamoğlu hakkında, YÖK'ten olumsuz rapor çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Yüksek Öğrenim Kurulu'nca (YÖK) hazırlanan raporda İmamoğlu'nun diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler yer alması üzerine soruşturma başlattı.
İFADE İŞLEMLERİ BAŞLADI
Soruşturma kapsamında İmamoğlu, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan ifade vermek üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.
Burada Savcılığa çıkarılan İmamoğlu'nun ifade verme işlemlerinin başladığı öğrenildi.
1 SAAT SÜRDÜ
"Sahte diploma" soruşturması kapsamında İstanbul Adliyesi'ne giden İBB Başkanı İmamoğlu'nun ifadesi bitti.
İmamoğlu yaklaşık 1 saat ifade verdi.
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