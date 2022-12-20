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- Ekrem İmamoğlu şarap içerken görüntülendi
Ekrem İmamoğlu şarap içerken görüntülendi
- Haber Merkezi
- 20.12.2022 - 21:08
- Güncelleme : 20.12.2022 - 21:38
Siyasetin gündeminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen siyasi yasak konusu var.
Kararın açıklandığı gün, İyi Parti lideri Meral Akşener'in İmamoğlu ile verdiği yakın görüntüden sonra başlayan adaylık tartışmaları yeniden alevlendi.
Buna karşılık CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu bugün partisinin TBMM'deki grup toplantısına davet etti.
Toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile aralarında baba-oğul ilişkisi olduğunu söyleyerek adaylık iddialarına nokta koydu.
Şarap içerken görüntülendi
Toplantı sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir restoranda görüntülendi.
Akşam yemeği için geldiği restoranda şarap içen İmamoğlu, kameralara yansıdı.
İmamoğlu'nun şarabı kadehte çalkalayarak içmesi ise sosyal medyada gündem oldu.
Ekrem İmamoğlu şarap içerken görüntülendi VİDEO