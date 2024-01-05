Ekrem İmamoğlu seçim kampanyasını bugün resmen başlattı Görev süresinin bitmesine 3 ay kala, İBB koltuğuna tekrar oturmak için harekete geçen İmamoğlu, bugün kendi lansmanı için kameraların karşısına geçti

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Türkiye seçim atmosferine girdi...

31 Mart'ta yerel yönetimler için sandık başına gidecek olan seçmen, 5 yıl boyunca şehrini emanet edecek kişi ve kişileri belirleyecek.

Siyasi partiler de hazırlıklarına devam ederken; seçimlerin en kritik olduğu yer şüphesiz İstanbul...

Lansman heyecanı

Bugün de Ekrem İmamoğlu’nu yeniden İstanbul'a aday gösteren CHP'de lansman heyecanı vardı.

Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle seçim kampanyasının startını veren İmamoğlu, slogan olarak "İstanbul’a hizmette tam yol ileri” ifadelerini seçti...

İstanbul dışı gündemlerle süren başkanlık süreci

An itibarıyla 4 yıl 9 ay süren seçim görevinde İmamoğlu, kamuoyunun gündemine ağırlıklı olarak İstanbul dışı konularla geldi.

İmamoğlu görev süresince, depremden sele, fırtınadan tipiye yaşanan felaketlerde ya tatile çıktı ya da il dışı ziyaretlerde bulundu.

Özellikle genel seçim sürecinde başka makam ve mevki hesapları çerçevesinde İstanbul dışına gerçekleştirdiği ziyaretler, İmamoğlu'nun CV'sinde eksi olarak bulunan detaylardan..

İşte 31 Mart'a giden süreçte akılda kalan karelerden birkaçı;