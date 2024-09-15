Türkiye 9 Eylül'de Kuzey Irak'tan gelen acı haberle sarsıldı.
10 gün önce teğmen iken terfi alarak üsteğmen olan 29 yaşındaki Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar, Irak'ta Aşin köyü kırsalında yürütülen operasyonda teröristlerle girilen çatışmada şehit düştü.
Şehit Ayar, 10 Eylül'de Sürmene'deki baba ocağından alınarak getirildiği Köprübaşı ilçesine son yolculuğuna uğurlandı.
İMAMOĞLU TAZİYE ZİYARETİNDE
Binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde şehidin mezarına ziyaretler ve aileye taziyeler devam ediyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da aynı zamanda akrabası olan şehidin ailesini ziyaret için Trabzon'a geldi.
YASİN-İ ŞERİF OKUDU
Aileye taziyede bulunan İmamoğlu, şehidin mezarını za ziyaret etti.
Şehidin babası ile birlikte mezar başına gelen İmamoğlu burada Kur'an-ı Kerim okudu.
İmamoğlu'nun Yasin-i Şerif okuduğu anlarda kameralar da kayıttaydı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış