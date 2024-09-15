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Ekrem İmamoğlu şehit mezarında Yasin-i Şerif okudu

Ekrem İmamoğlu şehit mezarında Yasin-i Şerif okudu Kuzey Irak'ta şehit olan Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın ailesini ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mezar başında Yasin-i Şerif okurken o anlarda kameralar kayıttaydı.