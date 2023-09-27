Ekrem İmamoğlu sinirlendi! CHP ilçe başkanına tepki gösterdi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultangazi'deki törene katılımın azlığından şikayet etti ve CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren'e tepki gösterdi. İmamoğlu, "Sen kendi üyene burada Büyükşehir Belediyesi'nin temelini duyurmuyorsan, rezillik" dedi.

DHA

CHP'de, genel seçimlerde yaşanan hezimetin ardından kaos eksik olmadı.

İlk olarak Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı aday olmak için değişim hareketi başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na karşı geri adım attı.

Açıktan değişim çağrısı yapan İmamoğlu, bu süreçte Özgür Özel'in yanında saf tuttu.

İstanbul'da genel merkez ve değişimcilerin kavgası

Kurultaya giden süreçte CHP'nin en çok üye ve delegesinin bulunduğu İstanbul için adaylar belli oldu.

CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun destek verdiği Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik "değişimcilerin" adayı olurken CHP'nin eski il başkanlarından ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun destek verdiği Cemal Canpolat da diğer aday olarak ortaya çıktı.

İmamoğlu temel atma törenine katıldı

Ekrem İmamoğlu, 5'i Anadolu Yakası'nda olmak üzere, toplam 10 Yuvamız İstanbul kreşinin temel atma törenine katıldı.

Ümraniye Yukarı Dudullu, Sultangazi Cebeci, Esenler Atışalanı, Maltepe Atışokulu, Maltepe Fındıklı, Pendik Ertuğrul Gazi, Pendik Kurtköy, Sarıyer İstinye, Avcılar Tahtakale, Küçükçekmece Safra'da yapılacak kreşlerin temel atma töreni, Sultangazi Cebeci Mahallesi'ndeki şantiye alanında gerçekleşti.

CHP ilçe başkanına tepki

Katılımın az olduğu törende İmamoğlu konuşmasını kısa tutarken, CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren’le arasında geçen diyalog dikkat çekti.

Fırça attı

Fotoğraf çekilmek için beton dökülecek alana geçen İmamoğlu, burada katılımın azlığından şikayet ederek Kemal Avseren'e kızdı.

"Sen kendi üyene duyuru yapmıyorsun"

İmamoğlu, Avseren'e "Sen kendi üyene burada Büyükşehir Belediyesi'nin temelini duyurmuyorsan, rezillik" diyerek serzenişte bulundu.

"Hiç önemli değil basın, masın"

Avseren, İmamoğlu'na "Başkanım…" yanıtını verdiği sırada, kulağına basının olduğu uyarısında bulunulan İmamoğlu, "Hiç önemli değil basın, masın" diye konuştu.

İyi Partili başkanla konuştu

Törenin ardından aracına ilerleyen İmamoğlu’nun, İyi Parti Sultangazi İlçe Başkanı Sinan Taşkın ile kendi arasında konuştuğu görüldü.

Törenden 8 dakika önce duyuru yapıldı

Sultangazi’nin Cebeci Mahallesi’ndeki temel atma töreninin saat 11.00’de başlaması öngörülüyordu ancak CHP Sultangazi İlçe Başkanlığı, etkinliğe dair duyuruyu 10.52’de, törenden 8 dakika önce 'X' hesabından yaptı.

Genel merkeze yakınlığıyla biliniyor

Ekrem İmamoğlu'nun Avseren'i fırçalamasında tek nedenin, katılımın azlığı olmadığı öğrenildi.

Geçtiğimiz ay düzenlenen ilçe kongresinde, genel merkeze yakınlığıyla bilinen Kemal Avseren seçimleri kazanmıştı.

Arseven, CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği Özgür Çelik'in karşısındaki Cemal Canpolat'ı destekliyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)