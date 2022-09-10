Dün akşam saatlerinde yaşanan metrobüs kazasında 99 yolcu yaralandı. Konuya ilişkin açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, "Şoförün rahatsızlık geçirdiği ses kaydından, görüntülerden ortada" dedi.

Dün akşam saatlerinde yaşanan metrobüs kazasıyla ilgili detaylar gelmeye devam ediyor.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde 4 metrobüsün karıştığı kazada 2 metrobüs kafa kafaya çarpıştı.

Korkunç kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yolcular için seferber oldular

Öte yandan 99 kişinin yaralandığı kazada, metrobüs seferlerinin durması üzerine binlerce kişi yolda mahsur kaldı.

Metrobüslerden inen yolcular duraklara yürüyerek ulaştı. Vatandaşların mağduriyetini gidermek için AK Partili ilçe belediyeler yolcular için seferber oldu ve bölgeye otobüs sevk etti.

İmamoğlu açıklamalarda bulundu

Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatılırken, İstanbul büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'ndan konuya ilişkin açıklama geldi.

DHA'nın aktarımına göre; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte İBB'nin Çengelköy Eğitim, Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi'nin açılışına katıldı.

"2 saat içerisinde ulaşıma açıldı"

Burada kazaya ilişkin konuşma yapan İmamoğlu, "Saat 18.30 sıralarında 100 bini aşan insan yolculuk yapıyor. Burada kaza meydana geldi. Yaptığımız incelemelerde birlikte 18.30'da oluşan bu kaza 2 saat içerisinde ekiplerimizin hızlı müdahalesiyle ulaşıma açıldı" dedi.

Ekrem İmamoğlu: Şoför ambulans çağırın diyerek baygınlık geçirdi VİDEO



"Şoför ambulans çağırın diyerek baygınlık geçirdi"

Ekrem İmamoğlu kazanın oluş nedenini ise "Kazanın kayıtlarından ve elde ettiğimiz görüntülerden ve ses kaydından ortaya çıkıyor ki şoförün feryat ederek, kötü oluyorum, ambulans çağırın diyerek aslında bir baygınlık geçirdiğini ve otobüsün direksiyonunun yan şeride doğru kayarak kafa kafaya çarpışmasına vesile olduğunu ifade etmek isterim" şeklinde açıkladı.

"Rahatsızlık geçirdiği ses kaydından, görüntülerden ortada"

İmamoğlu, "117'ye yakın insan hastaneye sevk edildi. Şu an itibaren hastanede 10'un biraz üzerinde insanın hastanede kaldığını söyleyebilirim. Yaralı sayısı 10 civarında. Ameliyat görünen hastamız şu an için bize ulaşmadı. 2 hastamız ameliyat edildi, bunlardan ikisi de şoförlerimiz. Deneyimli şoförlerimiz var. Rahatsızlanan şoförlerimiz 2012'den beri metrobüs hattında çalışan şoförümüz. Rahatsızlık geçirdiği ses kaydından, görüntülerden ortada.

Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına varıncaya kadar ilgilendiğimiz belirtmek isterim. Ben de vatandaşlarımızı hastanede ziyaret ettim. Eğer ihmal var ise bu konuda hangi mevkiide olursa olsun gerekli idari uygulamaların yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.