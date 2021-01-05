Ekrem İmamoğlu: Su kesintisi süreci yaşamayacağız

İstanbul barajlarında su seviyesinin düşmesinin sorulduğu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kesintilerin yaşanmayacağını, belediye olarak planlarının hazır olduğunu dile getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul barajlarında su seviyelerinin düşmesi ve yağmur bombasının gündemde olup olmadığına yönelik gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“Teknik olarak birçok konu konuşulabilir. Bizim de hem danışmanlarımız hem teknik arkadaşlarımız var. İstanbul’un kuralık ve çevre sorunları her gün gündemimiz.” diyen İmamoğlu, şöyle konuştu:

"GÜNLÜK DEĞERLENDİRİYORUZ"

“Her gün bu şehrin daha fazla tahrip edilmeden, açıkçası kuraklığı da yaşamadan nasıl İstanbul’u yeşillendirebiliriz, güzelleştirebiliriz diye çalışmalar yapıyoruz. İstanbul’un su sorunu yaşamaması için de gerçekten A, B, C, D planlarımız söz konusu. Her gün gündemimiz ve üst yönetim olarak bunu tartışıyoruz konuşuyoruz, günlük değerlendiriyoruz.”





“KESİNTİ SÜRECİ YAŞAMAYACAĞIZ”

Aralık ayında İstanbul’un az yağış aldığını hatırlatan İmamoğlu, “Ocak ayı da iyi başlamadı. Yarından sonra bir yağmur bekliyoruz, Meteoroloji'den aldığımız bilgiye göre. Yaşayıp göreceğiz ama bir yandan biz de sorumluluklarımızı yerine getireceğiz.” dedi.

İmamoğlu, “Kesintiler olabilir mi?” şeklindeki soruya ise “Şu anda böyle bir kesinti süreci yaşamayacağız.” yanıtını verdi.