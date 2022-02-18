Geçtiğimiz gün AK Parti ve MHP oylarıyla reddedilen su zammının ardından Ekrem İmamoğlu, zammı reddedenlere dava açacağını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, geçtiğimiz gün üyelerine su zammı için toplantı daveti gönderdi.

Yapılan olağanüstü görüşmede suya yüzde 175'e ulaşan zam teklifi verildi.

Su zammına tepki gösteren AK Parti ve MHP, zam verilmesine engel oldu.

AK Parti ve MHP oylarıyla reddedilen su zammının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, su zammını reddedenlere dava açacağını söyledi.

ZAMMI REDDEDENLERE DAVA AÇACAK

İstanbul'a zarar verildiğini dile getiren İmamoğlu, "Bu karara oy veren, yani bizim teklifimize, revize bütçeye red oyu veren, yeni fiyat tarifesine red oyu veren her üyeden rücu edilecek. Bu konuda mahkemelerde hukuk önünde İstanbul'a verdiğiniz zararın faturasını göreceksiniz." dedi.

Ekrem İmamoğlu, su zammına karşı çıkanlara dava açacak VİDEO

