Euro
15.50
0.27%
Dolar
13.65
0.52%
Altın
831.91
0.33%
Borsa
2025
0.74%
Bitcoin
556.348
-3.42%
BTXN Coin
38.17
0.36%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 9 C

    Ekrem İmamoğlu, su zammına karşı çıkanlara dava açacak

    Geçtiğimiz gün AK Parti ve MHP oylarıyla reddedilen su zammının ardından Ekrem İmamoğlu, zammı reddedenlere dava açacağını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 18.02.2022 - 18:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ekrem İmamoğlu, su zammına karşı çıkanlara dava açacak

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, geçtiğimiz gün üyelerine su zammı için toplantı daveti gönderdi.

    Yapılan olağanüstü görüşmede suya yüzde 175'e ulaşan zam teklifi verildi.
    Su zammına tepki gösteren AK Parti ve MHP, zam verilmesine engel oldu.

    AK Parti ve MHP oylarıyla reddedilen su zammının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, su zammını reddedenlere dava açacağını söyledi.

    ZAMMI REDDEDENLERE DAVA AÇACAK

    İstanbul'a zarar verildiğini dile getiren İmamoğlu, "Bu karara oy veren, yani bizim teklifimize, revize bütçeye red oyu veren, yeni fiyat tarifesine red oyu veren her üyeden rücu edilecek. Bu konuda mahkemelerde hukuk önünde İstanbul'a verdiğiniz zararın faturasını göreceksiniz." dedi.

    Ekrem İmamoğlu, su zammına karşı çıkanlara dava açacak VİDEO

    Ekrem İmamoğlu, su zammına karşı çıkanlara dava açacak #1

    Ekrem İmamoğlu, su zammına karşı çıkanlara dava açacak #2


    İlginizi Çekebilir

    Kripto kazançları elde etmek artık çok kolay
    Btcrobo

    Kripto kazançları elde etmek artık çok kolay

    Aralık ayı kısa vadeli borç stoku yayınlandı
    Ekonomi

    Aralık ayı kısa vadeli borç stoku yayınlandı

    BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? 2022 BİLSEM sınav tarihi
    Eğitim

    BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? 2022 BİLSEM sınav tarihi

    Görüş Bildir