Ekrem İmamoğlu: Suikast iddiası yeni değil

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine yönelik suikast iddialarının ardından ilk kez konuştu. İmamoğlu, "Bu iddialar yeni değil, benim gündemimde pandemi var" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AFAD’da düzenlenen İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısına katıldı.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, suikast iddialarının kendilerine 23 Kasım'da ulaştığını söyledi.

"BU İDDİALAR YENİ DEĞİL"

Gündeminde suikastin değil pandeminin olduğunu ifade eden İBB Başkanı, güvenliğin artırıldığını kaydetti.

Ekrem İmamoğlu'nun suikast iddiasıyla ilgili verdiği cevabın tamamı şu şekilde:

"Benim gündemimde pandemi var. Bu iddialar yeni değil. Gereken açıklamayı sözcüm Murat Ongun yaptı"

EMNİYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDDİAYI YALANLAMIŞTI

Öte yandan İBB Sözcüsü Murat Ongun, dün akşam yaptığı açıklamada, "23 Kasım 2020 tarihinde resmi makamlarca bir terör örgütüne yönelik istihbari faaliyetlerde, İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na yönelik eylem talimatı verildiği bilgisi tarafımıza ulaştırılmıştır. Bilgi dahilinde mevcut önlemler korunmuş ve hassasiyet artırılmıştır. Tarafımızda herhangi bir eylemcinin yakalandığı bilgisi mevcut değildir. Başkanımızın açık kaynaklarda görüleceği üzere rutin programları ihbar tarihinden beri sürmektedir." demişti.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise suikast girişimi iddiası yalanlanmıştı.