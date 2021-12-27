İBB Başkanı İmamoğlu, kendisinin İçişleri Bakanı Soylu'ya 15 gün önce terörle bağlantılı çalışanlar iddiasıyla ilgili mektup yazdığını ancak cevap alamadığını söyledi.

İçişleri Bakanlığı'nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) işbaşı yaptırılan bazı çalışanların, terör örgütleriyle ilişkisi olduğu iddiasıyla özel teftiş başlatması Türkiye'de kamuoyunun gündemine oturdu.

Teftişin başlaması sonrası CHP'den, İçişleri Bakanlığı'na sert tepkiler gelirken konuyla ilgili bugün ilk olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kameraların karşısına geçti.

"İHBARLAR GELMEYE BAŞLADI"

Teftiş kararının, İBB'deki bazı çalışanların terör bağlantısı olduğuna dair iddia ve tespitlerin ortaya çıkmasının ardından geldiğini belirten Bakan Soylu, " Dağdaki teröristlerle mücadele ediyoruz. Şehirlerde terörizmle mücadele etmeyecek miyiz? Terör örgütüyle bağlantılı kişileri temizlemek önemli.

DİAYDER denilen, elebaşı tarafından talimatla kurdurulmuş, dini istismar etmek üzere nitelendirilmiş bir dernek. Buradan referansla İBB'ye girip çalıştıklarını tespit ettik ve gördük. Bu arada ihbarlar gelmeye başladı.

"BUNLARIN İBB'DE İŞE ALINDIĞINI BELİRLEDİK"

Daha önce PKK/KCK ile iltisaklı, hapse girmiş, özellikle dağda bulunmuş, polisimizin öldürülmesi eylemlerine katılmış ve yargı tarafından tescil edilmiş ve yine FETÖ'den ihraç ettiğimiz ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilmiş ByLock kullanıcısı birçok kişinin yoğunlaştırılmış olarak İBB'ye işe alındığını belirledik." ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NDAN SOYLU'YA

Bakan Soylu'nun bu açıklamaları sonrası ise açıklama yapmak için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kameraların karşısına geçti.

CHP Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulunan İmamoğlu, 2 hafta önce terörle bağlantılı çalışanlar iddiasıyla ilgili Bakan Soylu'ya mektup yazdığını ancak cevap alamadığını belirterek iddialara şu şekilde yanıt verdi;

Ekrem İmamoğlu, Süleyman Soylu'ya cevap verdi VİDEO

"BİZİM TEFTİŞ EDİLMEKLE İLGİLİ SORUNUMUZ YOK"

"Sayın Soylu'nun ifadeleriyle ilgili şunu söyleyeyim; Teftiş doğaldır. Bizlerin teftiş edilmekle ilgili sorunumuz yok. Gelen her müfettişi saygın şekilde ağırladık. Bunu en iyi müfettişler bilir. Bu bağlamda hiçbir sorunumuz yok. Sayın İçişleri Bakanı'nın terörle ilgili mücadelesini biz ona öğretecek değiliz, yanlış giden hususları aktarmak isterim.

"BAKANLIĞA YAZI YAZDIK CEVAP GELMEDİ"

İçişleri'nde oturan zat, İBB'de 557 terörist olduğunu iddia etti. Her verisi yanlış olan Bakan'a hatırlatmak isterim, 15 gün boyunca İçişleri Bakanlığı ne yaptı? Hiçbir şey duymadık. Hiçbir yazı almadım. İstabul Büyükşehir Belediyesi olarak işlemler başlattık. Devlet adabına uygun bir şekilde bu beyanı ciddiye alarak 15 Aralık'ta benim olurumla teftiş kurulunda soruşturmaya izin verdim.

İçişleri Bakanlığı'na yazı yazdık. Bizzat kendim, Bakan'ın kendisine yazı yazıp bilgi istedik. Listeyi yollamalarını istedik. Bakanlık bize cevap vermedi. Uyuyan Bakanlık dün itibarıyla uykudan uyanıp tweet attı. Tweet atarak hakkımızda soruşturma izni başlattığını duyurdu. Ben devletin Twitter'dan soruşturma izni vererek mesaj vermesine ilk defa şahit oluyorum. Uygulamalar böyle olmaz.

"TESPİT ETTİM DİYORSAN TUT KULAĞINDAN HAPSE AT"

Terör örgütlerinin reklamını yapan bir bakanlık. Bu açıklama biçiminin de devlet geleneğine uygun olmadığını düşünüyorum. Sayıyla tespit yapıldıktan sonra teftiş başlatıldığı nerede görülmüş? Bu insanlara terörist diyorsan tut kulağından hapse at.

Böyle bir sürecin uygulanması akıllar zarar. 557 terörist tespit ettim diyorsun bu işin prosedürü bellidir. Siyaset kulvarındaki şahsi çıkarlarının devlet adabına uymadığını düşünüyorum.

Bizim veremeyecek hesabımız yok. Bayrağımıza, vatanımıza olan duygularımızı sorgulayacak kişi henüz doğmadı."

İBB'DE İŞE GİRME PROSEDÜRLERİ BELLİ: ADLİ SİCİL

İBB iştiraklerinde bir kişinin işe girmeyle ilgili prosedürleri bellidir. Adli sicil kaydı istersiniz, o kişi bu belgeyi de Adalet Bakanlığı'ndan alır. O zaman İçişleri Bakanı yanlış yere soruşturma açıyor. Soruşturma açması gereken yer Adalet Bakanlığı. Biz çünkü işe aldığımız her çalışanın adli sicil kaydını isteriz. Dolayısıyla bence bir başka soruşturma açılması gereken yer de bu 557 teröristi tutuklamıyorsa İçişleri Bakanlığı olduğunu düşünüyorum hatta bakanın kendisi olduğunu düşünüyorum.

"15 GÜN ÖNCE YAZIĞIM MEKTUBA CEVAP YAZSIN"

Ne kadar aciz bir durum değil mi ben bunu desem normal karşılanabilir. Polis katili olan, Bylock’u olan kişiler tespit edildi. ‘Bak edildi’ diyor. Ben istihbarat teşkilatı mıyım Allah aşkına ben yargı kurumu muyum? Yani bunları tespit etmiş bakan yerinde oturuyor. Gevrek gevrek de bunları basın önünde söylüyor. O kişilerde İstanbul Belediyesi’nde görev mi yapıyor şimdi? Vallahi hemen İçişleri Bakanı görevinden istifa etsin.

Görevini yapmayan bir İçişleri Bakanı o zaman. Ya görevini yapsın onları tutuklasın ya da benim 15 gün önce yazdığım mektuba cevap versin. Bunları niye basın önünde söylüyor.

"TESPİT ETTİKLERİNİZİ BİZE BİLDİRİN GEREĞİNİ YAPALIM"

Kendisine soruyoruz varsa tespit ettiğiniz kişiler bize bildirin biz de gereğini yapalım diyoruz. 15 gündür bunu açıklamayan bugün bunu basın üzerinde açıklayan akıl ne biliyor musunuz? Biz onu hukuken değil siyaseten söyledik diyecekler yarın ama bu millet bunu affetmeyecek.



Süleyman Soylu'dan İBB'ye teftiş açıklaması VİDEO