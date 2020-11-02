Ekrem İmamoğlu taburcu oldu

10 gündür hastanede koronavirüs tedavisi gören İmamoğlu, doktorların son kontrollerinin ardından taburcu oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüsü atlattı.

10 gün önce yüksek ateş şikayetiyle başvurduğu Nişantaşı'ndaki Amerikan Hastanesi'nde tedavi altına alınan İmamoğlu, bugün taburcu oldu.

KARANTİNA BİTİNCE İZMİR'E GİDECEK

Hastane çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan İmamoğlu, karantina sürecinin devam ettiğini mesaiye başladığı ilk gün İzmir'e gideceğini söyledi.

İmamoğlu, "İzmir'de hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tah rahmet diliyorum. Bugün 3 yaşındaki Elif bebeğimizin kurtarılmasına çok sevindik. Elif'in hayatını kurtaranlara da teşekkür ediyorum. Türkiye ve İstanbul'da bir numaralı meselenin deprem olduğunu bir kez daha bu süreç hatırlatmıştır. Başka bir konuşmanın yersiz olduğunu düşünüyoruz. Karantina dönemi biter bitmez birinci mesai günümde İzmir'e gidip vatandaşlarımızla buluşup acılarını paylaşacağım. Varsa ihtiyaçları neler yapabiliriz, oturup değerlendireceğiz." dedi.

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"HER ŞEY KONTROL ALTINDAYDI"

Koronavirüs salgınının etkisinin artırdığına dikkat çeken İBB Başkanı İmamoğlu, kendisini arayıp soran herkese teşekkür etti.

İBB Başkanı, "23 Ekim Cuma gecesi saat 21.00 sularında yüksek ateşle Amerikan Hastanesi'ne gelmiştim. Bugün de taburcu oluyorum. Koronavirüs testimin pozitif çıkmasıyla tedavi sürecimin büyük bir bölümünü burada geçirdim. Ateşim 4 gün sürdü. Her şey kontrol altındaydı. Ateşin dışında başka bir semptom yaşamadım. Arayıp, soranlara çok teşekkür ediyorum. Burada tedavi gören tüm hastalar için dua ettim. Allah herkesi korusun. Ben de yüksek moralle kendimi doktorlara emanet ettim. Özellikle hastaneye teşekkür ediyorum. Hayatımda ilk kez bu kadar evimden uzak kaldım. 4 gün daha karantinada kalacağım. Bulaşıcı hastalığın bulaşma dönemi yoğun bir şekilde devam ediyor. Dolayısıyla bütün kurallara uyulmasını istiyoruz." diye konuştu.

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