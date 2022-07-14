İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da kendisi tatildeyken yaşanan su baskınları konusunda yaptığı açıklamada İstanbul'da afet yaşanmadığını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da şiddetli sağanak nedeniyle su baskınları yaşanmıştı.

Özellikle Esenyurt'ta birçok ev ve iş yerinin kullanılamaz hale geldiği su baskınlarından sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Fethiye'de bayram tatilinde olduğu ortaya çıktı.

Büyük eleştirilerin hedefi olan İmamoğlu, konuya ilişkin Twitter'dan çalışmalarını takip ettiğini açıkaldı.

İstanbul'a dönen İmamoğlu, kameraların karşısına geçerek konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ekrem İmamoğlu tatil eleştirilerine cevap verdi VİDEO

"O gün İstanbul genelinde afet yaşanmadı"

İmamoğlu, yaşananlara afet denemeyeceğini, bunun bir algı olduğunu söyledi.

İmamoğlu şu şekilde konuştu:

"Önce işin adını koyalım. Yaratılan algıları değil gerçeği konuşalım. O gün İstanbul genelinde afet benzeri bir durum yaşanmadı. Birkaç ilçede yaşanan su baskınları oldu. Esenyurt'ta bir sokakta evet sorun yaşandı.

"Milim milim işlenen bir algı süreci"



Milim milim işlenen bir algı süreci. Bu deşenere bir yönetim şekli ve iş yapma halidir. Her sorunda sahada o işin başındaki kişi olmazsa yapılan hiçbir şeyin anlamı yok.

Öyle bir durum söz konudu. Sorunun çözümü için çalışan binlerce insanın emeğinin hiçbir değeri yok sanki.

"İBB'de kahraman 1 kişi değildir"

O gece İBB'nin 3 bin 200 çalışanı sahadaydı. Sabahın ilk ışıklarına kadar bu süreci yönettik. Şov yapmaya değil sorun çözmeye odaklandık. İBB'de kahraman 1 kişi değildir, hiçbir zaman olmayacak.





"Keşke Ekrem İmamoğlu'nun elinde sihirli bir değmek olsa"



Keşke Ekrem İmamoğlu'nun elinde sihirli bir değmek olsa. Süpermen gibi olay yerine gelse ve o sorunu anında orada çözse...

"Çizme giyerek şov yapan bazı siyasiler"



Ama bu sadece filmlarde olur. Bir de basına fotoğraf vermek için çizme giyerek şov yapan bazı siyasilerin iş yapma biçiminde olur başka yerde göremezsiniz.

Objektifin önüne geçip poz vererek kimse emeğin önünü kapatamaz.

"Ben çizmemi altyapı çalışmalarında giyerim"



Ben çizmemi afet sonrası değil, gösteriş olsun diye değil, öncesinde alt yapı çalışması sırasında giyerim. Ben çizmeyi sorun olduktan sonra çizmeyi medyaya fotoğraf vermek için değil sorun olmasın diye 35 yıldır çözülmemiş altyapı sorunlarını çözmek için sahada giyiyorum.

Ben afete neden olacak siyaset uygulayıp sonra da afet sahasında fotoğraf çektirsem hem kendimden utanırım hem de milletimize karşı da yüzüm kızarır.

Ben ailemle il dışında olduğum için su baskını yaşanmadı. İçinde ciddi ihmaller var. Esenyurt'ta dere yatağını ben kaydırmadım. Dere yatağını ben daraltmadım. Esenyurt'u vahşi yapılaşmaya ben açmadım. "