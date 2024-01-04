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Ekrem İmamoğlu taziye evinde Kur'an-ı Kerim okudu

Ekrem İmamoğlu taziye evinde Kur'an-ı Kerim okudu Yerel seçim sürecine girilmesiyle birlikte namaz kılarken fotoğraf vermeye başlayan CHP'li Ekrem İmamoğlu, şimdi de kameralar karşısında Kur'an-ı Kerim okudu. İmamoğlu'nun seçim döneminde muhafazakar bir görüntüye bürünmeye çabası, sosyal medya kullanıcıları tarafından komik bulunuyor.