Ekrem İmamoğlu: Tek zam yapan İBB değil

İBB’nin satın aldığı 160 yeni otobüsten 30'unun hizmete açıldığı törene katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ulaşım zammını değerlendirdi. İmamoğlu, “Tek zam yapan İBB değil” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) satın aldığı 160 yeni otobüsün ilk bölümünü oluşturan 30 yeni otobüs, İETT Edirnekapı Otobüs Garajı'nda düzenlenen törenle teslim alındı.

21 metrelik 200 yolcu kapasiteli 25 metrelik 280 yolcu kapasiteli araç metrobüs filosuna katıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı törende, metrobüs hattında çalışmaya başlayacak yeni otobüslerin test sürüşü yapıldı.

“Tek ulaşım zammı yapan İBB değil”

Test sürüşünün ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, İstanbul’a ulaşıma yapılan zamma yönelik konuştu.

İmamoğlu, “Türkiye'de tek ulaşım zammı yapan belediye İstanbul Büyükşehir Belediyesi değildir. Ve iddiayla söylüyorum ki özellikle öğrenci ulaşımı bakımından Türkiye'nin en ucuz ulaşım imkanı sunan belediyelerin başında geliyoruz. Ve Türkiye'de içinde Millet İttifakı'nın da olan Cumhur İttifakı'nın da olduğu belediyeler zam yapmıştır. Kocaeli'ye gidin zam yapmıştır. Bursa'ya gidin zam yapmıştır. Ya da Ankara'ya gidin, İzmir'e gidin, zam yapmıştır. Tek İstanbul Büyükşehir Belediyesi zam yapmamıştır.

“Öğrencilerimizi aldatmaya çalışıyorlar”

Ve hatta İstanbul Büyükşehir Belediyesi onların zam yaptığı tarihlerde de zam yapamamıştır. UKOME'de uzun süreler engellenmiştir. Biz her şeye rağmen doğru yapacağız. 3 sene önce öğrenci kartı 85 liraydı. Biz göreve geldik, 40 liraya indirdik ve o zaman mazot 6 liraydı. 4 sene önce 85 liraya satıyorlardı öğrenci kartını. Öğrencilerimizi aldatmaya çalışıyorlar. Öğrencilerimizin zekası onları çok şeyle katlar yani. Onun için biz her şeye rağmen doğruyu yapmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

“Araçların bir arıza yapma oranı var”

Sık sık arızalanan İETT otobüslerinin yeni filo ile farklı bir seviyeye ulaşacağını aktaran İmamoğlu, “Bizim bir otobüs yenilemesine ihtiyaç duyduğumuzu defalarca dile getirmiştik. Bu yetmez, ihtiyacımız var. Bizi engellemezlerse, daha hızlı hallederiz. Bazı bozulmalar, arızalar yaşanıyor. Gençleşen filomuzla bunu daha da azaltacağız. Araçların bir arıza yapma oranı vardır. Yani sıfır arıza diye bir şey dünyanın hiçbir yerinde yok. Bizde de yok. Bizim de araçlarımızda bir arıza yapma oranı var ve bu oranın yıllar içerisindeki seyri sistematik olarak, matematiksel olarak İETT'nin verilerinde de var.” diye konuştu.

“Bekleme ve yığılmalar azalacak”

İmamoğlu, “Yola uygun hale getirilerek tasarlanması, yolcu şartları düzeltilerek özel olarak üretilmesi de İstanbul için ayrı bir kazanç. Kullanılan metro tipi kayar kapılar ile yolcu iniş binişleri de iniş binişleri daha da kolay gerçekleşecek. Araçlarımızın yüksek yolcu kapasitesi sayesinde de aslında yolcu kapasitesi tarafından baktığımızda yüzde 10 kapasitemiz artmış olacak. Tek seferde taşınan yolcu sayımız bu anlamda metrobüs hattındaki kapasiteyi de rahatlatmış olacak. Biliyorsunuz metrobüs hattımızda özellikle işe gidiş dönüş saatlerinde büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Bekleme sürecini ve yığılma pozisyonu da azaltacağını öngörüyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Kişilik haklarına asla bir müdahale yok”

DHA'nın haberine göre; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun kendisine açtığı 250 bin liralık manevi tazminat davasına ilişkin de konuşan İmamoğlu, “Beyefendi incinmiş. İstanbul halkını ve İstanbul'a dair sözlerine dikkat edecek. Benim söylediğim her şey bellidir, doğrudur. Kendisi hakkında olan süreçleri tanımlamıştır. Kişilik haklarına asla bir müdahale yok. Sayın Bakan görevini yapsın. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili süreçlere müdahil olmasın. Onun işiyle ilgili sınırları var. Bize müdahale ettiği an cevabını alır.” dedi.