Ekrem İmamoğlu: Toplumdan uzak olan hiç kimse başarı elde edemez Bir dizi ziyarette bulunmak için Elazığ’a giden Ekrem İmamoğlu, “İnsanlardan beslenirsiniz, doğruları onlardan görürsünüz. Toplumdan uzak olan hiç kimse başarı elde edemez" ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

Seçim sonuçlarının ardından CHP'de başlayan 'değişim' tartışmaları parti içinde iç hesaplaşma başlattı.

Ancak Kemal Kılıçdaroğlu parti tabanından kendisine yapılan istifa çağrılarına kulak tıkadı.

Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği değişim talebinde bulunan Kılıçdaroğlu'nun istifasını isterken, CHP lideri geçtiğimiz gün Erzincan'a gitti.

Kılıçdaroğlu'nun Erzincan ziyaretinin ardından Elazığ'a gitti

Kılıçdaroğlu'nun Erzincan ziyaretinin ardından İmamoğlu'da bugün Elazığ'a gitti.

İmamoğlu'na CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol eşlik etti.

İmamoğlu'nun bir sonraki durağının da Tunceli olduğu vurgulandı.

Net konuşmamayı sürdüyor

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, yine imalı ifadeler kullandı.

Bilindiği üzere CHP Genel Başkanlığı'na aday olmak isteyen İmamoğlu, hemen hemen her fırsatta değişim vurgusu yapsa da hiçbir şekilde net konuşmuyor.

"Sevgilerimizi, saygılarımızı Genel Başkanımızla paylaşacağız"

İmalı açıklamalarına bir yenisini daha ekleyen İmamoğlu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili gelen bir soruya, "Öyle bir planlama yapmadık. Yapsaydık zevkle Genel Başkanımızla gelir, gezerdik. Genel Başkanımızın doğum yeri Nazımiye'ye de uğrayacağım. Orada da çok değerli bir konuk evi bitirmiştik. Oradan sevgilerimizi, saygılarımızı Genel Başkanımızla paylaşacağız" cevabını verdi.

"Her daim sahadayız"

'Biz sahadan hiç çıkmadık, her daim sahadayız' diyen İmamoğlu, sözlerini şöyle sonlandırdı: