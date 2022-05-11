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    Ekrem İmamoğlu, Trabzonspor için atkıdan sonra bileklik dağıttı

    Ekrem İmamoğlu, Trabzonspor için atkıdan sonra bileklik dağıttı

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la yaşadığı atışmanın ardından Trabzonspor atkısı dağıttı ortaya çıkan Ekrem İmamoğlu'nun, bordo-mavili ekibin şampiyonluğu sonrası bileklik de yaptırdığı belirlendi.
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2022 - 12:49
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 12:50
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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz gün Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı seçilen Uğur Dündar'ı ziyaret etmişti.

    Ziyarette bordo-mavi kravat takan İmamoğlu'na sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç sert tepki göstermişti.

    İmamoğlu'na açtı ağzını yumdu gözünü

    İmamoğlu'na 'utanmaz' diyen Koç, "Şehrin belediye başkanı, Divan Kurulu Başkanımızı ziyarete gelir, bordo-mavi kravatla. Utanmadan o kitabı getirme cesaretinde bulunur. O kitabın içinde yazanları bilmiyordum, Uğur Bey de eminim bilmiyordur." şeklinde konuştu.

    Başkan Koç ayrıca, "Umarım Fenerbahçelilerin, Ekrem İmamoğlu'na hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez." ifadelerini kullandı.

    Ali Koç'tan Ekrem İmamoğlu'na tepki

    Başkan Koç'a ailesi üzerinden cevap verdi

    Ali Koç'un sözlerine İBB Başkanı İmamoğlu'ndan yanıt geldi.

    İBB Başkanı, "Koç Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç’un açıklamasını dinledim. “İmamoğlu Koç ailesinin projesidir” komplosunu yıktığı için teşekkürler. Bu dilin saygın Koç Ailesi’ne zarar vermemesi dileğiyle…" dedi.

    Ekrem İmamoğlu, Trabzonspor için atkıdan sonra bileklik dağıttı #1

    Karadeniz turunda 'Şampiyon Trabzonspor' atkısı dağıttı

    Yaşanan bu atışmanın ardından Ekrem İmamoğlu'nun, Ramazan Bayramı'nda yaptığı Karadeniz turunda "Şampiyon Trabzonspor” atkısı yaptırıp dağıttırdığı ortaya çıktı.

    İmamoğlu'nun bu hamlesinden sonra Trabzonspor için bir de bileklik yaptırdığı belirlendi.

    Ekrem İmamoğlu, Trabzonspor için atkıdan sonra bileklik dağıttı #2

    Atkıdan sonra şimdi de bileklik ortaya çıktı

    Üzerinde “Şampiyon Trabzonspor” yazan bilekliklerin ambalajında İmamoğlu’nun ismi ve ünvanı yer aldı.

    Bilekliğe, Fenerbahçe taraftarları sosyal medyadan verdikleri tepkilerle ateş püskürdü.

    Ekrem İmamoğlu, Trabzonspor için atkıdan sonra bileklik dağıttı

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    Ekrem İmamoğlu, Trabzonspor için atkıdan sonra bileklik dağıttı #3

    Ali Koç'tan Ekrem İmamoğlu'na büyük tepki

    Ekrem İmamoğlu, Trabzonspor için atkıdan sonra bileklik dağıttı #4

    Fenerbahçe'den Ekrem İmamoğlu'na cevap: Sandıkta hesaplaşırız

    Ekrem İmamoğlu, Trabzonspor için atkıdan sonra bileklik dağıttı #5


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