Ekrem İmamoğlu, Van'da cami temeli attı

CHP'li belediye başkanları kampı kapsamında Van'a gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Muradiye ilçesinde bir caminin temel atma törenine katıldı.

CHP yarın Van'da kampa giriyor...

27-28-29 Mayıs tarihlerinde 248 başkanın ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı kamp kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da Van'a geldi.

Cami temel atma törenine katıldı

Kentte gelen İmamoğlu, Muradiye ilçesindeki Hacı Menduh Erdoğan Camisi'nin temel atma törenine katılarak ilk harcı döktü.

İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, adı camiye verilen Hacı Menduh Erdoğan'ı rahmetle andığını söyledi.

Türkiye'nin farklı yerlerinden 250'ye yakın belediye başkanının Van'a geldiğini belirten İmamoğlu, "Bu toplantıları Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu özellikle belediyemizin olmadığı yerlerde yapıyor ki temel amacı gittiğimiz yerlerde vatandaşlarımızla buluşmak, onların dertlerini sıkıntılarını anlamak ve onlara da destek olmak, yardımcı olmak ve memleketimizin sıkıntılarını aşma yönündeki plan ve programlarımızı aktarmak." dedi.

"İstanbul'da her şey güzel olursa Van'da da olur"

İstanbul'un, 81 vilayetin insanıyla harman olduğunu dile getiren İmamoğlu, şöyle devam etti:

"İstanbul, Türk'üyle, Kürt'üyle bütün etnik kökeniyle hatta farklı inançta insanların bir arada yaşadığı dünyanın en güzel, en kadim kentidir. Bu kentte her şey çok güzel olursa inanıyorum ki Van'da da Muradiye'de de her şey çok güzel olur.

Onun için ben İstanbul'da görevimi yaparken içimden geçeni söyleyeyim; Van'daki Muradiye'deki bir vatandaşımın, çocuğun 'ya bu adama, bu delikanlıya helal olsun, işini güzel yapıyor' duasını almak isterim.

Bunu Hakkari, Mersin, Konya'dan da. Çünkü biliyorum ki eşi dostu akrabası var. Bu manada dualarınızı eksik etmeyin. Bize güzel enerjinizi yollayın, sizlere mahcup olmayalım ki gelecek günler de yıllar da memleketimize dair umutlarda büyüsün."

AA'nın haberine göre İmamoğlu ve beraberindekiler, törenin ardından esnaf ziyaretinde bulunduktan sonra Muradiye Şelalesi'ni gezdi.