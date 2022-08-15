Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş imza toplayarak aday olacak iddiası

2023 seçimleri için Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na karşı aday gösterileceği kulislerde konuşulmaya başlandı.

2023 seçimleri için partiler sahaya indi...

Cumhur İttifakı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı tekrar açıklanırken, 6'lı masa etrafında toplanan Millet İttifakı'nda aday belirsizliği sürüyor.

Adaylık için ise en kuvvetli isim Kemal Kılıçdaroğlu olurken; CHP Lideri, belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile de mücadele ediyor.

Parti içinde 3 liderin adaylık çekişmesi rahatsızlık oluştururken, kulislerde konuşalan son iddia, kamuoyunun gündemine oturdu.

İmamoğlu ve Yavaş için adaylık imzası

Gazeteci Kübra Par, ismini vermediği eski bir siyasetçi ile yaptığı sohbette kulislerde konuşulan iddiayı bugün köşesine taşıdı.

"Duyduğum en çılgın adaylık senaryosu" başlığıyla kaleme aldığı yazısında Kübra Par, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun imza toplanarak Cumhurbaşkanı adayı yapılacağını iddia ederek şu ifadelere yer verdi;

"Bir grup Yavaş'ı diğer grup İmamoğlu'nu aday gösterecek"

"Seçim tarihi açıklandığı anda öncülüğünü Ümit Özdağ’ın yapacağı bir grup yüz bin imza toplayarak Mansur Yavaş’ı aday gösterecek. Buna karşılık bir başka grup da yüz bin imza toplayarak Ekrem İmamoğlu’nu aday gösterecek. Tabii bu imza sayıları yüz binle kalmaz, milyonu bulabilir.

"Kılıçdaroğlu'nun bir önemi kalmayacak"

Her ikisinin de iradesi dışında gerçekleşecek bu durum karşısında halkın isteğine rıza göstermek dışında yapacakları pek bir şey kalmayacak. O dakikadan sonra 6’lı masadan Kılıçdaroğlu’nun adının çıkıp çıkmamasının bir önemi kalmayacak.

Seçimde asıl yarış Cumhurbaşkanı Erdoğan ile muhalefet adayı arasında değil, İmamoğlu ve Yavaş arasında geçecek"

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