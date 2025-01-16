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Haber Merkezi

CHP'li belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçları gündemde.

Borç konusunda ilk 6 sırayı kaptırmayan CHP'li belediyelerden tahsilat için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı harekete geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a 'bunları silkeleyin' talimatıyla bakanlık harekete geçti.

Belediyelere yönelik işlemler başlatılınca CHP'li başkanlar, borçları yapılandırmak için soluğu Işıkhan'ın makamında aldı.

Borçlarını yapılandırmak için Bakan Işıkhan ile görüşen CHP'li başkanların arasına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'silkeleyin' talimatına alınan ve eleştiren İmamoğlu dün heyetiyle birlikte Bakan Işıkhan ile görüştü.

"TALEPLERİNİ DİNLEDİK"

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İmamoğlu ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta kabul ettiklerini belirtti.

"Yerel yönetimlerin sosyal güvenlik ve çalışma hayatıyla ilgili taleplerini dinledik." ifadelerini kullanan Işıkhan, ziyaret için İmamoğlu ve heyetine teşekkür etti.

İmamoğlu ise görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Borçlar için makul bir süre tanınıp, belediyelerin başvurularının alınıp, teşvik etmemizin iyi olacağını aktardık" ifadelerini kullandı.

"İMAMOĞLU 'HADİ GEL DE SİLKELE' DEMİŞTİ"

İmamoğlu, daha önce konuya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

Burası güreş meydanı mı birbirimizi silkeleyeceğiz? Allah akıl versin, bir insan ne der, 'belediyelerden şu SGK borcunu tahsil et kardeşim' der. Akla bak, silkeleyin belediyeleri, hadi gel de silkele o zaman.

BAKAN IŞIKHAN'IN AYAĞINA GİTTİ

İmamoğlu bu sözlerle tepki gösterdiği 'silkeleme' çıkışını uzun süre siyasi argüman olarak kullandı.

Meydanlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştirilerinde kullandığı coşkulu ifadeleriyle kamuoyu oluşturan İmamoğlu, tüm söylediklerini adeta unutarak yapılandırma için yollara düştü.

CHP'li seçmeni 'Hadi gel de silkele' sözleriyle coşturan İmamoğlu, sürecin sonunda Bakan Işıkhan'ın ayağına gitti.