Kendisine yönelik gelen eleştirilere "Vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil" diye cevap veren Ekrem İmamoğlu, geri adım atmak zorunda kaldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendi mahallesiyle büyük bir kavga içerisinde.

Nagehan Alçı'yı Karadeniz turuna davet etmesinin ardından gelen eleştirilere sert bir dille cevap veren Ekrem İmamoğlu, "Başkalarının değirmenine su taşıdıklarının farkında olmayanlar da olabilir bunun içerisinde, farkında olup yapanlar da olabilir. Ama bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil" ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu, bu sözleri nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olunca geri adım atmak zorunda kaldı.

"Vız gelir tırıs gider sözlerimden dolayı özür diliyorum"

İstanbul'da katıldığı bir programda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sadece "Vız gelir tırıs gider" sözlerinden dolayı özür dilediğini diğer sözlerinin arkasında olduğunu söyledi.

Ekrem İmamoğlu, sinirli bir şekilde şu açıklamaları yaptı;

"Ben çiftçi çocuğuyum, benden kibir doğmaz. Bu açıklamaları yapan arkadaşlardan, sadece ve sadece dün bir konuşmada kullandığım 'vız gelir tırıs gider' sözlerimden dolayı özür diliyorum.

Ekrem İmamoğlu, vız gelir tırıs gider sözleri nedeniyle özür diledi VİDEO

"Beni bu kişiliğimin nereye götürüp götürmeyeceği umurumda değil"

Ben dostluklarımı, yıllardır beraber olduğum arkadaşlarımı bir fotoğrafla terk edilsin diye edinmedim. Bu dostlukları bir fotoğrafla düşmanlığa çevirmek gibi bir niyetle yola çıkmadığım gibi hayatımda kimseyi de düşman niyetine koymadım koymayacağım.

Beni bu kişiliğimin nereye götürüp götürmeyeceği umurumda değil. Esas olan insanın kendi kişiliğidir. Siz onu öyle kabul edersiniz. Elbette bir fotoğrafla yok sayılan, oy vermem, şunu yapmam denilen bir kişi durumuna düşünülürse insanın canı yanıyor.

Akıllı olun dediğim kavram da gerçek akıldır, ayar veren bir laf değildir

Benimle dertleşmek, eleştirisini bana söylemek, duygularını bana aktarmak ve dostça, yol arkadaşı olarak, prensipleri doğrultusunda, uygarca duygularını aktarmak isteyen herkesi 19 Mayıs'ta ya da bir gün öncesinde tespit edeceğim bir salona davet edeceğim ve hepsini tek tek dinleyeceğim. Uygar biçimde dinleyeceğim ve cevaplayacağım. Biz bu süreci büyük bir seferberlik süreci olarak belirledik.

Akıllı olalım, akıllı olun dediğim kavram da gerçek akıldır, ayar veren bir laf değildir."