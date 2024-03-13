Ekrem İmamoğlu'na 2019'da İstanbullulara verdiği vaatler soruldu! "Hatırlamıyorum" 2019'da seçilerek İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı olan CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu, seçmenlere verdiği vaatlerini hatırlamıyor..

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ensonhaber.com

Yerel seçimlere az bir süre kaldı..

Türkiye 17 gün sonra sandık başına giderek, yerel yöneticilerini seçecek..

Partiler hazırlıklarını sürdürürken CHP ise parti içindeki skandallarla anılıyor..

Son skandal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) yaşandı.

İBB'nin mevcut Başkanı Ekrem İmamoğlu'na en yakın isimlerden İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in, bavullar dolusu parayı paketlerken ve paralardan kule yaparken görüntülenmesi, kamuoyunun gündemine bomba gibi oturmuştu..

CHP'deki skandal sonrası gözler Ekrem İmamoğlu'na çevrildi.

Habertürk canlı yayınına katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Mehmet Yeşilkaya ve Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, İBB'deki skandalla ilgili soruya "İl başkanlığı gerekli açıklamayı yaptı. Benimle ve İBB'yle ilgisi yok" yanıtını verdi.

İmamoğlu'na 2019'daki vaatleri soruldu

Bunun üzerine Mehmet Akif Ersoy ile Mehmet Yeşilkaya, İmamoğlu'na 2019'daki seçimde söylediği vaatlerinden bir kaç tanesi saydı.

İmamoğlu'na "Kaçını gerçekleştirdiniz?" diye sorulsa da pek yanıt alınamadı.

"Hatırlamıyorum"

Gazetecilerle İmamoğlu arasında geçen diyaloglar şu şekilde;

"İhtiyaç sahibi çiftlere haftada 1 ücretsiz düğün, böyle bir vaadiniz var mıydı?"

- Hatırlamıyorum.

"15 bin sosyal konut üreteceğinizi söylediniz?"

- Yanlış hatırlamıyorsam 10 bin olması lazım.

"Konutların içinde sadece sosyal konut mu var yoksa kentsel dönüşüm de içinde mi?"

- Valla hatırlamıyorum, ben onları önüme almadım. Yanlış bir şey söylerim, bu beni bağlar.