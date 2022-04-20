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- Ekrem İmamoğlu'na 4 yıl 1 aya kadar hapis istemi
Ekrem İmamoğlu'na 4 yıl 1 aya kadar hapis istemi
31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası talep edildi.
- 20.04.2022 - 12:10
- Güncelleme : 20.04.2022 - 12:17
31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davasında mütalaasını açıklayan savcılık 4 yıl 1 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.
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