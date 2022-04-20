Petrol
108.36
1.03%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
610.458
1.91%
BTXN Coin
30.45
-2.77%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C

    Ekrem İmamoğlu'na 4 yıl 1 aya kadar hapis istemi

    31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası talep edildi.
    • 20.04.2022 - 12:10
    • Güncelleme : 20.04.2022 - 12:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ekrem İmamoğlu'na 4 yıl 1 aya kadar hapis istemi

    31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davasında mütalaasını açıklayan savcılık 4 yıl 1 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

    AYRINTILAR GELECEK...

    Ekrem İmamoğlu na 4 yıl 1 aya kadar hapis istemi #1


    İlginizi Çekebilir

    Cep telefonu satışında ÖTV düzenlemesi yapıldı
    Ekonomi

    Cep telefonu satışında ÖTV düzenlemesi yapıldı

    Ünlü iş insanı Murat Acar, Kriptodaki açığı buldu!
    Cryto Trade

    Ünlü iş insanı Murat Acar, Kriptodaki açığı buldu!

    Muğla merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonu: 2 tutuklama
    3. Sayfa

    Muğla merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonu: 2 tutuklama

    Görüş Bildir