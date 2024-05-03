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Ekrem İmamoğlu'na benzeyen Manisalı köfteci

Ekrem İmamoğlu'na benzeyen Manisalı köfteci Manisa'da köfteci Remzi Akın'ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na olan benzerliği sosyal medyada gündem oldu. Paylaşılan videoya kısa sürede çok sayıda yorum yapıldı.