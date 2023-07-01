Ekrem İmamoğlu'na bir gönderme daha! CHP'li Erdoğan Toprak: Genel başkanı yıpratıyorlar Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı değişim adı altında savaş açan Ekrem İmamoğlu’na partili bir isimden daha tepki geldi. 7 dönemdir partide milletvekili olan Erdoğan Toprak, "Değişim adı altında genel başkanı yıpratıyorlar." dedi.

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Türkiye yeni bir döneme girdi.

Seçim sonrası çalışmalara başlanırken, muhalefet cephesinde kriz giderek büyüyor.

Tarihi yenilgiyi henüz sindiremeyen CHP, hem Millet İttifakı içerisinde hem de parti içerisinde gerilim yaşamaya devam ediyor.

Öyle ki CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12'nci mağlubiyetini almasıyla değişim sesleri yükselmeye başladı.

Partili isimler sosyal medyada televizyon ekranlarında istifa naraları atarken, bir atak da Kılıçdaroğlu'nun sık sık 'oğlum' olarak bahsettiği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.

İmamoğlu, "Değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada, her ortamda değişim." ifadeleriyle fitili ateşledi.

Ardından gözler Kılıçdaroğlu'na çevrilirken, istifa seslerine kulak asmadığı görüldü. 'Görevimin başındayım' mesajı veren muhalefet lideri, parti içerisinde değişiklik yapmakla yetindi.

7 dönemdir vekil olan isimden tepki

Yerel seçim öncesi dengelerin bozulduğu partide, krize bir isim daha ortak oldu.

7 dönem rekoruyla vekil olan Erdoğan Toprak, İmamoğlu'nu hedef alarak Kılıçdaroğlu'na sahip çıktı.

"Koltuğuna yapışan bir lider değil"

Diken'e değerlendirmelerde bulunan Toprak'ın açıklamalarından dikkat çeken satı başları şu şekilde:

“Siz tutar değişim adı altında genel başkanı yıpratırsanız bu olmaz. Genel başkan gece gündüz çalıştı. İttifakı kurdu, bu ülkede herkes susarken adalet yürüyüşünü başlattı.”

"Kemal Bey koltuğuna yapışan bir lider değil, aksine değişimin sağlam olacağına inanırsa onun arkasında duracak bir isimdir. Koltuk hırsı olmayan ve bu sürecin önünü açacak akil kişi de kendisidir."

"CHP’de daha önce görev yapmış, parti politikalarında sorumluluğu olan kişilerin kenara çekilip değişim çıkışı yapmasını doğru bulmuyorum.”

"Çıkıp 'Kemal Bey gitsin' diyorlar, ama gelecek kişi ve politikaları belli değil. Üstelik ne söyleneceği de belli değil. Seçime beş kala kurultaylar partisi olmak yerine, köklü meselelerini tartışan bir parti olmamız gerektiğini düşünüyorum. Değişim de yapılacaksa böyle olmalıdır, Kemal Bey’in öncülüğünde, deneyimleri ve katkısıyla olmalıdır ve küskünler yaratmadan olmalıdır."