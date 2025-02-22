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Türkiye'nin gündemi, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı...

Parti içinde yapılan ön seçimde 133 milletvekilinin 116'sının oyunu alarak, CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığı için tek aday olarak belirlenmişti.

Ancak, İBB Başkanı hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

BİR SORUŞTURMA DAHA AÇILDI

Hakkında birçok soruşturma kapsamında hapis cezası ve siyasi yasak talep edilen İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "sahte diploma" iddiaları ile gündeme gelen Ekrem İmamoğlu hakkında "Resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını duyurdu.